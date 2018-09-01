阻詐守門員 新北警民一起來

2018年09月01日 12:32 中時 葉書宏

新北市長朱立倫於市府107年8月份治安會報表揚彰化銀行攔阻有功人員。（葉書宏翻攝）

新北市警局員警接獲金融機構通報及時攔阻民眾遭詐騙。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局積極執行打詐策略，防制詐騙發生，守護民眾財產，與轄內金融機構及超商皆建立聯繫窗口及「防詐LINE群組」，並派員每月定期拜訪交流，當遇有轄內民眾疑似遭詐騙情形，或可疑詐欺車手前往提領款時，即啟動通報機制，由轄區警方迅速到場了解，即時攔阻民眾被害款項。

經統計107年7至8月份，新北轄內透過金融機構關懷提問及通報警方到場，攔阻詐騙金額共計達新臺幣991萬餘元，顯見警民合作成果，相關有功人員計有板橋農會、彰化銀行、玉山銀行、土地銀行、中國信託、第一銀行及中華郵政等行員共14人，市長朱立倫特於107年8月份新北市政府治安會報中親自頒發獎牌、獎金及商品禮券，表揚有功人員義行。

經分析近來民眾易遭詐騙手法多為「猜猜我是誰」、假投資、假冒公務人員及假交友詐騙等類型。本次成功攔阻案例中，有被害女子於網路上認識網友，雖未曾謀面卻以老公老婆互稱，該網友利用甜言蜜語取得被害人信任後，遂以投資失敗為由，要求被害女子匯款至香港，所幸行員關懷提問時發現異狀，通報警方到場及時攔阻遭詐款項，才避免憾事發生。

另一案例中，有民眾遭人以投資販賣藥品為由詐騙，歹徒開車載民眾至銀行要求提款交付，民眾於提款時神情慌張，行員耐心詢問後才發現民眾遭詐騙，並通報警方到場成功攔阻。

經分析近期案例，詐騙集團為規避金融機構行員臨櫃關懷提問，常以話術向受騙民眾謊稱偵查不公開，或要求受騙民眾遇有行員關懷提問時，以投資、購買房地產、房屋修繕、兒女結婚、舉辦喪事、買車付款、子女就學等各種看似合理之藉口搪塞。

新北市政府警察局提醒，接獲可疑來電時，應謹記「1聽、2掛、3查證」原則，立即掛斷電話，並撥打「165反詐騙諮詢專線」或至就近警察機關求證，切勿依他人指令前往銀行或ATM進行提匯款，如遇行員關懷提問時，勿聽從歹徒話術，應確認匯款用途，有困難即適時向行員及警方尋求協助，避免自身鉅額財產損失，新北警亦將持續與轄內金融機構及超商業者警民合作，拉起防詐陣線，擔任民眾財產的守門員。

★中時電子報關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )