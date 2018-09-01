《翻爆旺寵物》萌主駕到！精選超Q毛寶貝特輯

2018年09月01日 12:28 中時電子報 綜合報導

◎肥尾守宮 胖胖尾巴好吸睛

守宮憑藉著迷人的雙眼、時髦的斑點及超療癒的獨特外型，成為近期寵物界的熱門選擇，研究生劉明燊2年前從同事手中領養了一隻豹紋守宮，並取名為「友莉」，不過，「友莉」雖然長相呆萌，但是個性很傲嬌，只吃「新鮮食物」，而且不能只放在飼料盆，一定要親自餵到「友莉」嘴邊才行。

◎萌寵動健康 毛爸媽一起來

新北市動保處邀請全國的毛爸毛媽們動起來，參加毛寶貝動健康吃喝玩樂跑跳碰系列活動，促進毛爸媽與毛寶貝身心健康，活動即將在31日截止，動保處邀請民眾帶著毛寶貝到新北市寵物公園或其他各地景點「七逃」打卡及攝影，拍出美美的照片參加攝影網路比美有機會獲得空氣濾清機、自動掃地機器人等獎項。

◎咕咕流浪貓 撿到超有緣

許姓民眾多年前返家的時候，意外出車禍自摔滑倒，躺在地上時意外看到1隻流浪貓，決定帶回家飼養。該流浪貓取名「咕咕」，還因為太黏人，數次出門前還故意擋在門口，或是在家中搗亂，讓自己好氣又好笑。

◎超人氣！秋田犬幫忙賣萌發傳單

一般人常說，夫妻、情侶相處久了，會長得越來越像對方，現在連寵物跟飼主也有母子臉，台中有隻秋田犬跟飼主美少女外型超像，同樣都有逆天的長腿，飼主「KISS」高人一等，寵物「HUNTER」也擁有一雙吸睛長腿。

◎好療癒！荷蘭侏儒兔萌樣得人疼

嘉義市興華中學教師高琮涵與女友飼養一隻荷蘭侏儒兔，因為灰白毛色，取名「貢丸」，個性活潑好動，可愛萌樣，很療癒，皮毛柔軟，抱在懷裡就像披著天然皮毛，冬天好暖心，貢丸很受2人的親朋好友歡迎，是大家的開心果。

◎好受寵！糖糖享受公主幸福生活

台灣電力公司杉林服務所所長宋榮祥工作忙碌之餘，最大樂趣就是陪伴毛小孩「糖糖」，糖糖知道爸比寵愛牠，竟霸道不讓爸比親近「兄弟姊妹」，甚至不准爸比離開牠視線範圍，搶愛撒嬌的牠，每天沉溺在幸福小公主生活中。

(中時電子報)