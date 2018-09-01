全國文化資產會議對談 形塑文資新生命

2018年09月01日 13:06 中時 林欣儀

推動文化資產保存，文化部文化資產局特別舉辦「2018全國文化資產會議」，以「文化資產跨域治理」為主軸，邀相關單位進行跨部會、跨領域對談與交流，盼共同形塑文資新生命與新價值，另也邀專家學者針對四大議題進行總結。

文資局指出，這場「文化資產跨域治理」座談邀澎湖、台南與高雄、台北、國有財產署等單位代表共同交流，並開放民眾提問，下午在專家學者總結後，盼透過對談後的結論協助未來政策擬定更趨完善。

文資局表示，全國文資會議秉持公民參與、專業論述、行政實務等核心價值，針對總論、有形文化資產、無形文化資產及水下文化資產等四大議題進行討論，今年5月至8月分別在北、中、南及東部地區舉辦12場次論壇，參與人次達1676人。

文化部長鄭麗君強調，各區論壇中以文化資產價值評估、保存多樣性等問題最受關注，透過分區論壇與民眾、文史工作者、專家及各政府單位參與形成的結論，未來將可落實在政策推動上，並做為啟動修法的參考，也盼藉此達到「人人都是文化人」目標。

文資局長施國隆指出，從文化資產的價值判斷到普查、審議機制、修復再利用及保存維護與文資人才傳承等各面向都受參與者關注，未來盼從點、線、面的作為累積台灣文化資產保存的整體豐沛能量。

(中時 )