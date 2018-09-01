高雄》韓國瑜酸洪耀福： 怎不邀請我選民進黨黨主席

2018年09月01日 12:31 中時電子報 邱文秀

國民黨高雄市長候選人韓國瑜聲望升高，民進黨秘書長洪耀福日前表示，國民黨少壯派還在搶下個世代領導權，韓國瑜這次志在選國民黨主席而非高雄市長。韓國瑜在臉書回應洪耀福的「突發奇想」，並說這麼有想像力「怎麼不邀請我去選民進黨黨主席？！」

民進黨秘書長洪耀福近日表示，國民黨少壯派還在搶下個世代領導權，韓國瑜這次志在選國民黨主席而非高雄市長；「韓國瑜把高雄選戰打熱後，就要選黨主席。」對於823水災造成嘉義和台南等南部部分地區淹水，洪耀福則以過去經驗為例，「淹水完做民調，災區民調都會上升」；北部鄉親回嘉義就知道政府怎麼照顧故鄉，「覺得災情對選情有影響這是台北觀點」。

韓國瑜在臉書發文回應:【洪秘書長，請您來高雄與我一起勘災吧！】

韓國瑜說，民進黨洪耀福秘書長突發奇想，說我其實不是選市長、而是選黨主席？！這麼有想像力的看法著實令我大吃一驚，按照他的想像邏輯，我既是戰將、又有全國知名度，怎麼不邀請我去選民進黨黨主席？！順便可以拉抬一下最近民進黨低落的士氣，不是嗎？

韓國瑜表示，不過，在收到洪的邀請前，會先邀請洪秘書長抽空到高雄和他一起勘災。選舉不要只塗黑色油漆，應親身體會高雄災民的辛苦與哀愁，實地考察高雄建設的空洞與膚淺，將會直接感受到高雄這20年的停滯與空轉，「也會看見我韓國瑜打造高雄、全台首富的決心」。

(中時電子報)