不只麥當勞！這些人摸黑排隊 只為搶「豪宅」

2018年09月01日 12:57 中時 胡健森

大批搶著要登記的民眾，將新落成啟用的宜蘭縣壯圍鄉「生命紀念館」大門口擠得水泄不通。（胡健森攝）

農曆七月晚上不睡覺，還跑到納骨塔通宵排隊？宜蘭縣壯圍鄉新落成啟用的「生命紀念館」今（1）日上午開放民眾登記，因環境設備極佳，引起搶購熱潮，有近百位民眾從昨天下午就在「生命紀念館」門口排隊，甚至不惜整晚摸黑等候，成了極為罕見的有趣現象。

壯圍鄉公所花了兩年時間，斥資1億多元興建四樓高的「宜蘭縣壯圍鄉生命紀念館」，佔地約1萬900平方公尺，採用現代化設計，內部空間寬敞，裝潢雅致講究，還設有冷暖氣空調，是頂級的公辦納骨塔設施；雖曾遭遇地方居民強力反對，但鄉公所仍排除萬難，終於順利興建完成，並將在這個月正式啟用。

鄉長簡文魁說，上個月15日起先開放民眾參觀半個月，藉以了解民眾對生命紀念館的反應，並從9月1日起受理登記，沒想到民眾的反映出乎預期的熱烈，從8月31日下午4點多，就有民眾在大門口排隊，打算要徹夜等候，更有人遠從台中專程返鄉要登記，他得知消息後，趕緊安排公所人員提供便當，今天上午原先提供100份早餐給徹夜等候的民眾，沒想到現場排隊民眾竟又持續增加到超過200人，只得趕緊追加提供。

本身是壯圍鄉民的李先生說，這座生命紀念館是新建的，設備新穎、規畫完善，加上擔心以後沒人幫忙掃墓，因而決定將整個家族都全部遷過來，雖然一組家族式骨灰罐櫃要60萬元，但覺得很值得；上午7點趕到的藍小姐說，因為要將原本是土葬的先人遷移過來，因此早早來排隊，要挑個好位置給先人使用。

(中時 )