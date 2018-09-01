賴清德赴警大喊話：明年起分10年編1千億進退撫基金

2018年09月01日 13:04 中時 蔡依珍

賴清德赴警大喊話，強調年改讓未來投入軍公教的學生們也能領到退休金。(蔡依珍攝)

賴清德赴警大喊話，強調年改讓未來投入軍公教的學生們也能領到退休金。(蔡依珍攝)

賴清德特別稱讚泰國籍校友滿地鵬編才，回國後歷任重要職務表現傑出，更致力於台灣與泰國間的合作。(蔡依珍攝)

行政院長賴清德1日出席警大校慶暨開學典禮，趁機向學生喊話，強調年金改革是要讓未來投入軍公教一職的大家也能順利領到退休金，不但省下來的錢投入退撫基金、明年起還分10年編1千億進退撫基金，是健全軍公教體制的重大改革，他也允諾會全力照顧大家、期勉學生致力所學、成為社會安定力量。

賴清德出席中央警察大學慶祝82週年校慶暨開學典禮，感謝警大82年來春風化雨，樹立警政、消防、移民、海巡、還有國家安全等工作的無數英才，是人民安心，社會安定，國家安全的重要力量。

賴清德並親自頒發第15屆傑出校友獎牌，給刑事警察局前副局長馬振華、前警大警監教官陳明傳、台北市消防局長吳俊鴻、海巡署副署長蔡長孟、矯正署高雄監獄典獄長王文※（造字音筆，上竹下毛）、台中市警察局長楊源明和泰國陸軍情報廳兼鄰國事務協調中心參謀兼中級軍事法官滿地鵬編才等7名，並特別稱讚泰國籍校友滿地鵬編才，回國後歷任重要職務表現傑出，更致力於台灣與泰國間的合作。

賴清德表示，警大與一般大學性質不同，肩負國家重大任務，每位學生學成後，將成為人民的保母、救災的英雄、國家門戶的守門員、海洋的守護者、棄邪歸正的導師等，更是國家安全的基石，期勉大家在校時全心全意學習，精進專業教育、科技訓練和各項技能，出社會後才能無懼困難、突破困境，完成交付使命，讓社會更和諧安定、國家更進步，政府也會寬裕預算，在人力、物力給予足夠的支撐。

賴清德也提到，年金改革最重要的意義，是讓現在的軍公教人員、還有即將要投入社會的未來軍公教人員，在服務期滿之後，都能夠順利領到退休金，固然改革中已經領到退休金的軍公教人員會減少，但節省下來的經費，政府並沒有拿來用，反而是全數投入了軍公教的退撫基金，行政院還從明年開始，分10年編列1000億元投入基金，讓退撫基金可以永續，不至於破產，不論現在或未來的公務員都能領得到錢。

(中時 )