亞運》中華男排擒殺西亞強權卡達 平隊史最佳銅牌

2018年09月01日 12:59 中時電子報 黃邱倫 ／雅加達報導 ／雅加達報導

中華男排1日在雅加達-巨港亞運會上硬抗西亞強權卡達，在身材條件不如對手的劣勢下，眾人秉持著前輩傳承「球不落地永不放棄」的精神，經過4局2小時激戰之後，3比1拿下睽違20年之久的銅牌，同時也重返榮耀時刻。

中華男排以往在亞運會的最佳成績是1970年曼谷以及1998年曼谷的銅牌，此次在相隔20年之後再度闖進4強，雖然在準決賽2比3飲恨不敵南韓，無緣殺進決賽寫下新史頁，不過中華健兒並沒有喪失鬥志，反在銅牌戰發揮出絕佳攻守默契，打得對方教練團頻喊暫停也止不了血，最終只能眼睜睜看著中華隊帶著勝利揚長而去。

中華隊開賽後一路苦追，直到16比18的時候靠著A快和攔網扳平，緊接著又在老將陳建禎和劉鴻敏的聯手下打出5比0攻勢超前，25比22搶下首局勝利。

次局，中華隊士氣大振，開局8比4領先，但卡達也非省油的燈，穆巴雷克、尼達與雷曼等主攻手硬是將比數反超，所幸中華隊及時穩住軍心，吳宗軒的邊線扣殺，25比22再下一城。

第三局中華隊沒能一鼓作氣，加上出現過多不必要的失誤，17比25拱手讓人。關鍵第四局，中華隊重振軍心，場邊華僑也不斷高喊「加油」聲浪，黃建逢替補上陣更是展現出高人氣的巨星架式，而他也沒讓球迷失望，連續四次強力發球打亂卡達防線，當中更有一記發球直接得分，幫助中華隊取得22比13，奠定了勝利基礎，最終25比16贏得此役勝利，全隊賽後在場中擁抱慶祝。

(中時電子報)