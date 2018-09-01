明年機票先搶! AirAsia秋季大促銷 台北-克拉克388元起

2018年09月01日 13:44 中時 陳祐誠

亞洲航空（AirAsia）推出2018秋季大促銷，9月3日起提供500萬個優惠票價機會，包括台北－克拉克單程未稅388元起、高雄－馬尼拉單程未稅888元起的超低價，活動至9日晚間11時59分止。

AirAsia建議，想花小錢出國，肯定要提早規畫，2019年連假多，例如請3天可以休8天的228連假、請3天休9天的清明連假、請4天休9天的端午節等，若不想要明年「羨慕記妒恨」，就要把握這周末。

2018秋季大促銷加入許多新航線優惠，台北－克拉克單程未稅388元起、高雄－馬尼拉也單程未稅888元起、台北－清邁航線單程未稅1388元起，至於熱賣主打航線台北－吉隆坡、台北－沙巴單程未稅888元起，台灣人近年熱愛的台北－馬尼拉、台北－宿霧，也是單程未稅1388元起。

AirAsia表示，秋季大促銷將於9月3日0時起至9日晚間11時59分止，出發時間為2019年2月18日至11月26，若是AirAsia BIG會員，還可提早於9月2日0時提前搶票。

此外，所有座位都可享用8折優惠，想要伸長腳的旅客，可以加訂「熱選座位」或是「緊急逃生出口座位」，或者加購「超值組合Value Pack」，一次擁有20公斤託運行李、Santan餐點、標準座位選擇。活動也提供15％的優惠促銷代碼「FREESEATS15」，可用於deals.airasia.com上預訂的所有活動。

(中時 )