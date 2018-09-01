邵雨薇放送肌情 沉醉表情其實熱翻

2018年09月01日 13:43 中時 洪秀瑛

小樂為了拍溫泉戲勤健身。（東森提供）

小樂解放肌情。（東森提供）

小樂壁咚邵雨薇。（東森提供）

林輝瑝發動求愛攻勢。（東森提供）

邵雨薇和吳思賢在台視、東森《愛的3.14159》劇中一直維持青梅竹馬關係，本周將開啟粉紅泡泡模式。意外進了摩鐵，邵雨薇還撲上吳思賢，動作親密，讓邵雨薇害羞直喊對方變態。

沒想到吳思賢聽到後竟順勢壁咚邵雨薇，眼神誘惑的對女方說「這才叫做變態」，將曖昧情愫推到最高點。預告一出立刻讓粉絲嗨翻直呼「終於要發糖了」、「快點告白」、「終於等到了」，甚至有粉絲回應「這個變態我喜歡」。

曖昧後的兩人立馬趕進度，還一起到郊外泡露天溫泉，邵雨薇跟吳思賢兩人只隔著一座半透的屏風，彼此身上都只有一條單薄的浴巾遮掩。吳思賢似乎想藉此浪漫氣氛向女方表白，心跳指數破表。

邵雨薇表示，「因為浴巾下都有穿泳衣，所以不擔心曝光。反而是夏天泡40度的超燙溫泉比較可怕，而且水都泡到心臟以上，真的很熱，我們的表情都有點沉醉，其實是熱昏了」。吳思賢笑說，「我泡到後來甚至爆汗到鏡頭沒辦法拍，劇組趕緊換成冷水後才好一點」。

吳思賢特別在拍攝前狂做伏地挺身、仰臥起坐，說自己仰臥起坐能做到150下。健身有成的他也大方秀出胸肌和六塊肌並成功「驚豔全場」，連劇組人員都笑說像是來拍寫真集一樣。吳思賢一聽立刻開玩笑對工作人員說「我的大肌肌就靠你了」，還要燈光師幫他打好光，引起全場一陣大笑。

兩人才開啟曖昧模式，劇中殺出前男友林輝瑝不斷示好想重奪女神芳心。一場眾人到漆彈場對戰的戲，林輝瑝先是帥氣挺身保護邵雨薇，用背擋下所有漆彈的攻擊。甚至還跟吳思賢在賽前互相牽制對嗆，讓這段三角關係火藥味十足。

林輝瑝笑說，「我被連續射中的那場戲，還因為漆彈沒破而來回拍了好幾次，不過還好有保護措施，沒什麼瘀青，而且我被打完後覺得滿舒服，我都想說自己是不是有點被虐狂」。台視每周六晚間十點，東森綜合台每周日晚間十點《愛的3.14159》。

(中時 )