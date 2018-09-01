亞運》從摘銅天堂到第4地獄 黃品蓁：我們盡力了

雖然1日輸給日本無緣銅牌，中華女籃隊長黃品蓁認為球員已經盡力了。(陳怡誠攝)

友善列印
中時電子報
／雅加達報導

原本中華女籃上半場一度領先11分之際，身為隊長的黃品蓁以為確實很有機會搶銅，沒想到下半場風雲變色，中華女籃最後遭日本擊潰，連3屆亞運第4，黃品蓁說：「我們已經盡力了，大概是我們下半場都沒執行好教練的戰術。」

黃品蓁表示，中華女籃上半場策略相當成功，就是鎖住日本外線，別讓她們輕易發動快攻，「我們上半場做得很好，但到下半場，我們幾個資深球員沒法掌控場面，也完全沒有控制失誤，自亂陣腳的結果，就是被日本投開了。」

光從數據上面來看，黃品蓁說得很正確，因為上半場僅得26分的日本，竟在第3節就拿26分，證明中華女籃下半場確實防守崩盤，完全沒法阻擋對方攻勢，又讓對手頻頻利用失誤快攻得分，當然更加不太可能反撲成功。

不過黃品蓁賽後沒忘記抱怨一下印尼主辦單位，「賽前突然要我們搬去充滿『味道』的廁所當作休息室，儘管裡面沒有小便斗，感覺還是很奇怪，所以我們有點『激烈』跟志工、工作人員爭吵，才好不容易回去原本跟日本共用的休息室。」

「說我們沒有因為這個休息室鬧劇受到影響，應該不太可能，像我心情真的很糟糕，卻也沒有辦法，這裡的人做事都這樣，」黃品蓁說，「他們很多地方都沒有做好，只是看到他們還算友善的態度，我們也只能無言而已。」

(中時電子報)

網球》阿格西葛拉芙之子 將成棒… 亞運》等待三屆終圓奪牌夢 黃建…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。