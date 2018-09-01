亞運》從摘銅天堂到第4地獄 黃品蓁：我們盡力了

2018年09月01日 13:29 中時電子報 黃及人 、 陳怡誠 ／雅加達報導 ／雅加達報導

原本中華女籃上半場一度領先11分之際，身為隊長的黃品蓁以為確實很有機會搶銅，沒想到下半場風雲變色，中華女籃最後遭日本擊潰，連3屆亞運第4，黃品蓁說：「我們已經盡力了，大概是我們下半場都沒執行好教練的戰術。」

黃品蓁表示，中華女籃上半場策略相當成功，就是鎖住日本外線，別讓她們輕易發動快攻，「我們上半場做得很好，但到下半場，我們幾個資深球員沒法掌控場面，也完全沒有控制失誤，自亂陣腳的結果，就是被日本投開了。」

光從數據上面來看，黃品蓁說得很正確，因為上半場僅得26分的日本，竟在第3節就拿26分，證明中華女籃下半場確實防守崩盤，完全沒法阻擋對方攻勢，又讓對手頻頻利用失誤快攻得分，當然更加不太可能反撲成功。

不過黃品蓁賽後沒忘記抱怨一下印尼主辦單位，「賽前突然要我們搬去充滿『味道』的廁所當作休息室，儘管裡面沒有小便斗，感覺還是很奇怪，所以我們有點『激烈』跟志工、工作人員爭吵，才好不容易回去原本跟日本共用的休息室。」

「說我們沒有因為這個休息室鬧劇受到影響，應該不太可能，像我心情真的很糟糕，卻也沒有辦法，這裡的人做事都這樣，」黃品蓁說，「他們很多地方都沒有做好，只是看到他們還算友善的態度，我們也只能無言而已。」

(中時電子報)