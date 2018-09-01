台中 》非原住民參選和平區長 2漢人領表登記

2018年09月01日 13:53 中時 王文吉

不具原住民身分的謝光午（前排中）及劉中平（前排右）參選和平區長。（王文吉攝）

漢人劉中平（左）繳交表件資料，參選原住民自治區長。（王文吉攝）

台中市和平區有2位漢人申請參選原住民區長。（王文吉攝）

不具原住民身分的漢人謝光午（左）登記參選台中市和平區原住民自治區區長。（王文吉攝）

台中市29個行政區，和平區佔半片江山，幅員廣大，且屬原住民自治區，區長需具原住民身分。劉中平、謝光午等2位漢人在登記最後一天，率眾到和平區公所外舉牌、拉布條，表達「種族歧視、選舉不公」等訴求，並前往和平區選委會領表登記，繳交12萬元保證金，宣布參選和平區長！

山地鄉漢人長期遭受政治打壓！劉中平、謝光午同聲表示，台灣的原住民鄉鎮並非只住著原住民，這些原鄉其實都住著許多其他的族群人民，如此只限制原住民族才能參選的規定已嚴重違反中華民國憲法的平等權。

前台中市原住民委員會組長劉坤龍也說，國家對原住民的保護政策，已嚴重傷害同住在這片土地上的其他人民，住在山地鄉的漢人長期遭受政治、土地、經濟等不公平待遇，政府只顧原住民，卻忽列平地漢人應有的基本權利！

劉中平、謝光午在支持者的陪同下，完成領表登記，並分別繳交12萬元保證金。和平區選委會受理申請登記，並表示，身分別是否符合地方制度法規定，將由上級「市選委會」認定。在公所任職的原住民公務員則說，漢人參選原住民區長，遲早會被打回票，他們只是來宣示而已，玩假的啦！

(中時 )