澄清未施壓台友邦史瓦帝尼 陸非洲特使：時候未到

2018年09月01日 14:06 中時電子報 李靖棠

據路透社（Reuters）報導，即將於9月3日在北京登場的「中非合作論壇」，傳出陸方曾私下施壓、我國在非洲最後一個友邦「史瓦帝尼王國」（Kingdom of eSwatini），在國王明確婉拒出席下，現任中國政府非洲事務特別代表（China’s special envoy for Africa）許鏡湖向路透社透露，「事實上，從頭到尾真的沒有施壓史瓦帝尼，但我相信、北京不是不願意，只是時候未到罷了！」

隨著對岸不斷「拔樁」我方在非洲的邦交國，位於南部非洲、原名為「史瓦濟蘭」（Swaziland）的史瓦帝尼，就成為最後一哩路的對抗據點。然而，當各個非洲國家領袖陸續抵達北京與會之際，史瓦帝尼官方日前證實，國王恩史瓦蒂三世（Mswati III）確將為了盛大的「蘆葦節」（Umhlanga）與選妃盛事缺席，成為唯一一個缺席的「成員」，藉此向中華民國（台灣）表達力挺態度、以及抗拒大陸龐大的銀彈攻勢。

今年6月回訪台北的史瓦帝尼國王恩史瓦蒂三世（圖右），由蔡英文總統（圖左）以軍禮接待。（圖/中央社）

因原先的英文拼名太類似瑞士，常被外界誤會為「非洲瑞士」的史瓦帝尼王國，是非洲最後一個君主專制國家。現任國王恩史瓦蒂三世是第二代，於1986年登基，擁有11名王妃。屬於內陸國家的史瓦濟蘭，國土為南非共和國及莫三比克所包圍，與南非關係極為重要，對外立場屬於中立國家。史瓦濟蘭自獨立起，就與我國建交至今，兩國外交關係始終相當牢固，多位總統出訪都曾前往拜訪，並給予經濟、工業和醫療相對落後的史國大量援助。

現任中國政府非洲事務特別代表許鏡湖（圖左）前往盧安達。（圖/新華社）

但面對龐大的銀彈和實力差距，中華民國（台灣）與史瓦帝尼的邦交始終倍受挑戰，今年七月份，大陸官方剛剛宣佈，將對南非投資約147億美元（約4,515億台幣），全力搶攻非洲這塊「處女地」。而路透社引述某位不具名的經濟學者觀點指出，「我不懂、為什麼史瓦帝尼政府仍堅持與台灣綁在一起，整個非洲的國家、如今都為了經濟發展，選擇向大陸靠攏。」

大陸前外交部非洲司司長程濤也指出，過去幾年、他自己曾參與到、遊說非洲國家切斷和臺灣「外交關係」的談判內。對於談判過程，雖未點名是哪一國，但該非洲國家極度「直率地」態度，一開口就表明、要他們切斷和台灣的邦交，大陸就要拿出「金援挹注」，這段對話，似乎也間接證實、銀彈攻勢與斷交之間微妙的關聯。

(中時電子報)