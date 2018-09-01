工會同意即可鬆綁七休一 全傳媒：資方造假呼攏

2018年09月01日 14:43 中時 李宜秦

全國傳播媒體產業工會要求雇主給予記者補償，地方主管應盡把關之責。圖／李宜秦攝

勞動部在8月6日鬆綁七休一，例外行業經工會、勞資會議同意與主管機關備查後，即可鬆綁七休一例假，全國傳播媒體產業工會批評勞動部火速通過例外，就是為了配合蔡英文總統出訪中南美洲的9天8夜「同慶之旅」，然而隨行的18家媒體中有7家確定違法、7家未知、僅4家合法。勞動部則表示將啟動勞檢。

勞動部8月6日鬆綁七休一規定例外行業，包括新聞出版業、雜誌出版業、廣播電視業，這些特定行業須經工會同意、勞資會議同意，30人以上企業單位還須經主管單位備查，才可合法鬆綁。

全傳媒指出，總統蔡英文8月12日至20日出訪中南美洲的同慶之旅，有18家媒體派員隨行，然而其中有7家未經工會同意、違法；7家無工會，是否經勞資會議同意未知；僅4家媒體包括自由時報、聯合報、壹電視、東森有經工會同意，合法鬆綁七休一。

其中同慶之旅中僅自由時報有做到與工會協商，且提出配套補償措施，包括工作第6日加發1.58倍延時工資，第7天起每日加發1倍延時工資並補休1日。全傳媒實際詢問媒體公司人資部「為何未經工會同意」，人資竟回答「來不及」，讓人無法接受。

台北市產業總工會總幹事陳淑綸指出，勞動部所謂的「主管機關備查」其實只是讓雇主自主填表、良心備查，雇主只須上勞動部官網填寫資料，即完成備查程序。然而備查內容是否屬實與合法、主管機關是否有檢查過、勞動部是否會發動勞檢等都是未知。

陳淑綸批評勞動部在鬆綁七休一前，沒有做好配套措施與把關，「根本是鼓勵業者不要守法」，怒嗆「上有呼嚨的政策，下有騙人的對策」。陳淑綸呼籲勞動部應主動進行勞檢，「自己捅的婁子自己解決，證明這套系統的可行性」。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，若事業單位沒有經過程序就鬆綁七休一規定，經檢舉後地方主管機關就會調查其備查資料，若查出違法事實就依法處理。

勞動部政務次長施克和說，全傳媒的訴求已構成申訴檢查的要件，勞動部將請勞檢單位儘速辦理勞檢，違法就依法開罰。

(中時 )