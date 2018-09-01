亞運》擋不住拉特里夫！中華男籃第4仍創48年來最佳

2018年09月01日 14:14 中時電子報 黃及人 、 陳怡誠 ／雅加達報導 ／雅加達報導

中華男籃劉錚（持球者）。（陳怡誠攝）

緊接在中華女籃後，中華男籃1日也在銅牌戰遭遇強敵南韓，內線高度不足問題再次曝露，受制於南韓歸化球員拉特里夫的禁區破壞力，中華隊以81比89輸給南韓，雅加達-巨港亞運拿下男籃第4，仍創48年來的最佳亞運成績！

中華男籃開賽雖打出9比2，迫使南韓開打69秒就喊暫停，可是南韓一回來就打11比0反攻，尤其是南韓歸化中鋒拉特里夫不斷強攻禁區得手，中華隊對他毫無對策，打完第1節，中華隊11比21落後，拉特里夫首節就拿12分。

如同女籃銅牌戰重演，只是印尼球迷換成全替南韓加油，只要南韓進球就歡聲雷動，擺明不喜歡中華男籃，南韓次節順勢領先到13分，幸好中華男籃仍有劉錚、周柏臣兩人火力苦追，上半場結束，中華隊仍以33比43落後南韓。

來到第3節，拉特里夫仍在禁區無人能擋，搭配穩定三分外線火力，南韓一口氣擴大領先差距到21分之多，反觀中華男籃僅靠劉錚、陳盈駿兩人零星火力繼續苦撐，根本無法縮小落後差距，只能眼見雙方差距維持在20分上下。

南韓擺明不給中華男籃任何追上機會，末節續讓都沒休息的拉特里夫上場，中華隊雖靠周儀翔、蔣淯安、胡瓏貿等替補火力，卻最多追到只差8分，接著只能接受落敗事實。拉特里夫37分、17籃板，中華隊簡直遭他1人打爆！

(中時電子報)