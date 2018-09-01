亞運》男排重返榮耀 教頭疾呼企業支持邁向職業

2018年09月01日 14:24 中時電子報 黃邱倫 ／雅加達報導 ／雅加達報導

中華男排1日在雅加達-巨港亞運會上打出了讓國人感動的一場比賽，面對亞洲盃冠軍卡達，健兒們奮勇撲救的時刻震撼人心，最終收下銅牌甜美果實。中華隊總教練陳裕安表示，台灣排球已經走出谷底，球迷也重新看到希望，呼籲國內企業能支持成立俱樂部邁向職業化，培育更多優秀選手，亞洲第一不是夢。

中華男排1998年在曼谷奪銅，陳裕安笑稱當時他是被遺棄的那個人(沒有入選國家隊)，這次以國家隊總教練身分帶領子弟兵拿下睽違20年的一面獎牌。陳裕安說，曼谷那面銅牌幫助台灣排球攀上顛峰，雅加達這面銅牌則是讓國人看到了希望，不同的時空環境有著不同程度的意義，總之都是彌足珍貴。

陳裕安強調，中華排協這些年來推動企業聯賽，收視率提升以及國內排球迷增加皆有目共睹，因此想要藉由這次奪牌呼籲企業界站出來支持，讓企業聯賽提升為俱樂部層級的比賽，也唯有走向職業化才能培養出頂級好手。

即將年滿30歲的中華隊「老大哥」戴儒謙表示，中華隊剛組成的時候有不少歧見，教練想要灌輸我們很多東西，但隊友們一時之間容納不了那麼多，後來大家都放開心胸，並且接納了彼此的觀念，進而凝聚了一股強而有力的向心力，憑藉著這股無形力量我們才能走到這裡，很高興看到領這批小老弟成長起來，未來將是他們的天下。

(中時電子報)