是梯田也是藝術品 森川里海濕地藝術季沿著海岸展出

花蓮林區管理處今年「森川里海濕地藝術季」邀請13名國內外藝術家在豐濱鄉駐村創作，13件作品將展出至明年3月底。（張祈攝）

友善列印
中時
日本的藝術家森山泰地，所創作的「時空焦距Focus of time and space」作品。（花蓮林管處提供）
阿美族藝術家魯碧．司瓦那為創作爬上爬下。（張祈翻攝）

沿著太平洋的戶外藝術季！花蓮豐濱鄉有著「全台最美的公路」台11線，當地族人秉持友善耕作成功復育海稻米，優美環境成為每年林務局濕地藝術季的首選場地，今年共有13名國內外藝術家駐村創作，取用當地現有資源，在山邊、海邊甚至稻田中搭建藝術品，當地族人直呼，好像生活在藝術館。

花蓮豐濱鄉遵循「里山倡議」精神，以生態環境補償方式耕作，豐濱鄉新社嘎瑪蘭部落、復興無菸部落、磯崎及港口等地，與日本「里山」、「里地」、「里海」場域相仿，形成複合式農村生態系，透過友善耕作維持了生物多樣性，又能提供族人生活所需。

花蓮林區管理處今年「森川里海濕地藝術季」邀請13名國內外藝術家，包括印尼、日本及美國的國際藝術家，分別在豐濱鄉4個部落駐村一個月，與當地原住民族生活，學習最道地的原住民文化，並就地創作藝術品，預計將展出至明年3月底。

阿美族藝術家魯碧．司瓦那的作品「我們還可以清澈嗎?像 nem nem 一樣」，大小不一的圓形作品彷彿母體孕育的巢穴，放置在坡度7、80度的山坡上，她說，nem nem為阿美族語湧泉的意思，昔日農耕時節，孩童挑著水壺至湧泉處取水，家人飲用後的讚賞，令人忘卻中提水的辛勞，簡單而美好，呼應現代人如何讓回歸清澈，讓環境回歸美麗，如同nem nem一樣。

13件作品就分佈在4個部落，民眾可開車前往尋覓，若找不到作品，可隨機攔下當地族人，幾乎每個族人都能說出藝術品藏匿處，林管處長楊瑞芬說，森川里海濕地藝術季展至明年3月底，歡迎民眾透過藝術品感受當地生活縮影，更可以與當地族人暢談藝術品誕生經驗。

(中時 )

工會同意即可鬆綁七休一 全傳媒… 大麥克強碰執行死刑 李茂生酸：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。