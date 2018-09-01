川普放話「我說了算」 美加貿易協議5日續談

2018年09月01日 14:28 中時 王嘉源

美國與加拿大就修訂《北美自由貿易協定》（NAFTA）的談判未能達成協議。美國總統川普8月31日通知國會，他計劃在90天後簽署先前與墨西哥達成的貿易協議。美國貿易代表萊海澤說，美加將於下周三（9月5日）繼續談判，加拿大仍有時間加入新的區域貿易協定。川普總統計劃11月簽署這個協定。

加拿大首席談判談判代表、外長方慧蘭對加美兩國達成互利的協議抱有信心。她8月31日結束了與萊海澤的會談後對記者說：「我們知道一個三贏的協議已經唾手可得。」美國貿易代表辦公室也在一份聲明中說，兩國在過去4天的會談具有建設性，取得了進展。

但據《香港經濟日報》報導，美加就NAFTA重新談判無法縮小分歧，雙邊談判氣氛轉差，原因除了兩國就奶類產品、仲裁機制問題僵持外，還因川普大嘴巴爆出一句「談判完全按美國的條件」。加拿大拒絕屈服，表明不會隨便簽署協議。

美加嘗試趕在美方設定的8月31日期限達成共識之際，川普卻又有惹火言論傳出。加拿大《多倫多星報》（Toronto Star）報導，川普稍早前接受彭博社專訪時，曾私下表示，美加談判「完全按我們的條件」（totally on our terms）。

川普在專訪中暗示，他旨在以汽車關稅威脅，迫使加拿大受驚屈服。他又私下稱，自己絕不會向加拿大半點讓步，並指自己不能公開說這話，「這太過侮辱，會令加拿大拒絕達成協議......我不能殺死他們。」

川普則指摘媒體披露他的私下表述，但又稱「至少加拿大已經清楚我的立場」。

美加本就奶類產品、仲裁機制問題僵持不下，川普言論曝光，令談判氣氛變得更差，終無法趕在期限前達成共識。美加計劃9月5日再度談判，加拿大首席談判代表、外長方慧蘭態度強硬，表明加方目標在於達成好協議，亦只會在好協議上簽字。

方慧蘭又稱，加拿大總理杜魯道已多次明言，加拿大不會隨便簽署協議，而好協議即是符合加拿大國家利益的協議。

(中時 )