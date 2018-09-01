雲林》公托新政引幼師強烈反彈？張麗善：家長、幼兒與業者「三輸」

張麗善批評「準公共化托育政策」匆忙上路問題多，反而使得家長、幼兒、業者三輸。（張麗善辦公室提供）

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旺報

「準公共化托育政策」在今年7月倉促擬定，未經深入研究，以及和家長、幼教業者溝通，8月1日急忙上路。國民黨雲林縣長參選人張麗善表示，至今一個月以來，不但家長、幼教業者不懂，連地方政府的承辦人員也無法詳實解答民眾疑慮，說不清楚政策內容，引發幼教老師和保母們的強烈反彈。

張麗善表示，這一個月當中，不少幼教老師和保母向他們反應，準公共化托育政策是一項「假公平、真剝削」的問題政策，政府要求提高老師和保母的薪資、制定幼教業者收費上限，卻又不補貼業者的經營費用，如果加入準公共化托育，大家就等著關門倒閉。

她認為，好的托育政策，應是讓家長、幼兒與業者共創「三贏」。但蔡政府就像「一例一休」政策一樣，把事情搞到「全盤皆輸」，現在「準公共化托育政策」搞到業者抗議、家長不知所措、幼兒無處可托的狀況。

她指出，政府限制收費價格，只會造成「齊頭式」平等，業者被迫壓縮服務品質，保母和老師們也得不到合理的待遇；幼教業者為了生存，勢必要降低托育品質，造成家長、幼教業、小朋友三方面「三輸」，「這種無腦的制度設計，不但會徹底毀了台灣的幼教界，同時會毀了我們的下一代。

張麗善表示，蔡總統最重要的社會福利政策幕僚，就是政務委員林萬億，包括「長照」與「準公共化托育政策」，都由林萬億主導。她質疑，林萬億雖是著名的社福學者，但學者是否能接地氣？是否真的理解社會實際運作狀況？「準公共化托育政策」這樣重大的政策，究竟是怎麼討論出來的，為何如此不接地氣，可以搞到家長、幼兒與業者三方皆輸？

張麗善表示，「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，少子化的社會結構下，期待行政院收回並修正已經頒布的準公共化托育政策，「別為了選舉將近，欺騙選票，把家長、孩子、保母和老師們都推進了地獄。」

(旺報 )

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