芒子芒大埤種電憂釀汙染 居民嗆發動抗爭

當地居民擔憂太陽能板恐造成汙染，1日上午發動抗爭，要求水利會全面停工，並拆除太陽能板，還給居民乾淨灌溉用水。（李其樺攝）

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雲嘉南水利會去年租地給業者，投入8千萬元在玉井芒子芒大埤建置太陽能發電板，屢經居民抗議停工至今。（李其樺攝）
居民發現上月27日玉井芒子芒大埤某塊太陽能發電板發電箱，疑因電線短路自燃。（民眾提供）
居民在芒子芒大埤周邊水塘發現死魚，懷疑是太陽能發電板變電箱燃燒，造成重金屬汙染。（民眾提供）

(21:45更新內文) 元晶太陽能科技股份有限公司去年和嘉南水利會簽約，投入8千萬元在玉井芒子芒大埤建置太陽能發電板，屢經居民抗議停工至今。日前發電板電箱突然自行燃燒，居民擔憂造成重金屬汙染埤塘，1日上午發動抗爭，要求全面停工，並拆除太陽能板，還給居民乾淨灌溉用水。嘉南農田水利會回應，會繼續和居民溝通協商。

三和里長陳海永表示，水利會將芒子芒大埤租給業者架設太陽能板，事前未開公聽會告知居民，等到蓋到一半，去年10月居民發動抗爭才停工，後續有開說明會和協調會，但是水利會和業者只強調不會有任何汙染，毫無溝通誠意。

陳海永說，上月27日居民發現，其中一塊太陽能發電板下方電箱，疑似因為下大雨造成電線短路自行燃燒，隨即在下游發現死魚流出，由於芒子芒大埤供應周邊83公頃農田用水，居民擔憂重金屬透過池水汙染土地和作物，決定發動抗爭行動。

市議員參選人周奕齊1日上午到場聲援居民，周奕齊表示，蔡政府推動太陽能發電，鼓勵民間屋頂、農田和水上型種電，不僅事前沒有周延規畫和擬訂完備法規，還製造汙染問題害農民無法耕作。他們要求水利會和業者拆除太陽能板，還給居民乾淨灌溉用水，否則絕對抗爭到底。

嘉南農田水利會回應，該案為業者和台電申請太陽能發電，經台南市府核准，業者再向水利會承租芒子芒大埤，簽約20年興建發電量1500萬瓦的太陽能發電板，經費8千萬元由業者支出，去年6月施工，原本預定去年底完工。後續要看承租業者意願才能決定，也會努力和居民溝通協商。

(中時 )

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