中市敬老愛心卡擴大服務 診所、計程車加入

2018年09月01日 14:56 中時 盧金足

持有敬老愛心卡的長輩，除可以到台中市30間衛生所看診抵部分負擔及掛號費外，基層診所也自9月起陸續加入。（盧金足翻攝）

「卡」好用！台中市擴充敬老愛心卡使用功能，診所與計程車也將自9月起陸續加入服務，市府衛生局代理局長陳南松指出，民眾除能在全市30間衛生所看診時折抵部分負擔及掛號費，9月17日起也預計將有破百間基層診所加入服務；市府交通局長王義川也表示，9月25日起全市約有1500輛計程車，能以敬老愛心卡折抵乘車費。

市府社會局長呂建德表示，台中市敬老愛心卡累積發卡約31萬2017張，符合資格的申請領證率高達74.9%，持卡者每月可享有1000元等值點數，但曾經使用的人數僅25%，使用率偏低，為此市府將敬老愛心卡的使用範圍，擴大到就醫與搭乘計程車，鼓勵長輩及身障人士維護健康及時就醫，也讓提高交通的便利性。

交通局長王義川指出，計程車部分因涉及拆帳、撥款、司機教育訓練、裝設機器等，預計9月可以準備好上路，目前已有計程車隊表達合作意願，而市府也比照台北模式，未來民眾使用敬老愛心卡搭乘計程車時，可以撥打專線叫車，詳細預約叫車資訊將於9月下旬公布。

衛生局代理局長陳南松表示，目前持卡者除可以到全市30間衛生所看診抵部分負擔及掛號費外，基層診所也自9月起陸續加入，目前已有約400家診所報名，預估9月17日就會有破百家基層診所提供折抵服務，屆時持有敬老愛心卡的台中市民，皆可到診所看診時折抵部分負擔與掛號費，合作診所資訊將於台中市政府衛生局網站上公布，名單將陸續增加及更新，市府也會透過各管道加強宣導。

(中時 )