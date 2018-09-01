街頭藝人認證500多組參加 文觀局廣場熱鬧滾滾

黃梓松公務人員退休後投入街頭藝人表演，展現多才多藝才華。（陳慶居攝）

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魔術表演也相當吸睛，廖錦忠巧妙把百元鈔變成千元大鈔，小朋友看得目不轉睛。（陳慶居攝）

2年1次的苗栗縣街頭藝人認證活動，1、2兩日在苗栗縣政府文化觀光局戶外廣場舉行，吸引500多組個人及團體報名參加，各自展現看家本領，樂器聲此起彼落，盛況空前。縣府期待藉街頭藝人精彩的演出，為觀光發展增添多樣性並大幅提升能見度。

文觀局長林彥甫指出，第4屆苗栗縣街頭藝人認證活動，1日上午9時至下午5時，延續到2日上午9時至中午12時，縣府希望藉藝人多元化才藝提升縣內文化氣息，讓藝文融入鄉親的日常生活中。徵選區別為表演藝術、創意工藝及視覺藝術3大類，由學者專家審查通過者，發給有效期限2年的街頭藝人證。

縣長徐耀昌表示，他上任後積極推動觀光休閒產業及觀光景點發展，以提升觀光發展的多樣性與能見度。尤其最近推出全台首創的舊山線鐵道自行車（Rail Bike），客委會補助台6線出礦坑「客家文學花園」，都將重塑雙慢城觀光廊道印象，為在地客庄注入全新活力，帶來嶄新的一頁。

街頭藝人認證則是鼓勵在地及全國各地從事街頭演出的藝人，能夠到苗栗來，充分利用苗栗各公共空間、觀光景點，將藝術帶進鄉親和遊客的日常生活，增添藝術氣息與活力。

林彥甫進一步表示，縣府團隊致力使觀光蓬勃發展，熱門的旅遊景點少不了街頭藝人的點綴，而街頭表演有別於室內活動、舞台表現，除需技藝純熟、創意滿點外，更應重視與觀眾的互動。民眾在遊賞好山好水的同時，也觀賞街頭藝人的表演，給他們掌聲與實質鼓勵。

(中時 )

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