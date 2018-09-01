台中》盧秀燕疾呼別請客 市府再駁勿亂噴口水

2018年09月01日 15:14 中時 陳淑娥

國民黨台中市長候選人盧秀燕在競選主委江啟臣等人陪同下，前往豐原第一市場拜票，受到攤商熱烈歡迎。（陳淑娥攝）

國民黨台中市長候選人盧秀燕勤掃三市，上午在競選主委江啟臣等人陪同下，前往豐原第一市場拜票，她表示選舉要正大光明，林市長已將空氣變髒，千萬不要把台灣選風也變髒，疾呼龍團隊送禮、請客萬萬不可。新聞局長卓冠廷則重申，林市長與市府團隊依法嚴守行政中立，盼盧陣營盡速回到市政討論，勿把政見和抹黑擺在第一。

盧秀燕在江啟臣、市議員張瀞分及陳本添等人陪同下，上午8點參拜豐原橫街尾福德祠，隨後前往人潮眾多的豐原第一市場掃街，民眾送上包子、粽子，象徵「包中」，也有人送上菜頭，祝福盧秀燕有「好彩頭」，盧也透過廣播向鄉親懇託。

盧秀燕表示，常聽到市場攤商說景氣不好，政府應要關注民眾收入變少、手頭緊的經濟問題，這也是未來當選後要為市民解決的，她承諾未來若當選要拼經濟、不要拼政治。

盧秀燕話鋒一轉說，選舉要正大光明，以掃街拜票或政見發表會方式接近民眾，不要大肆請客及送禮，林市長已將空氣變髒，千萬不要把台灣選風也變髒，疾呼龍團隊送禮、請客萬萬不可，我們需淨化選風。

江啟臣指出，選戰已進入最後的階段，盧秀燕已跑遍大台中各地第一線接觸民眾，昨天在豐原媽祖廟對面見到有5間店面要出租，街頭巷尾景氣蕭條可見一般，這幾年鄉親沒看到希望，只看到失望，希望盧秀燕當選市長後，能帶給台中市新的未來。

台中市新聞局長卓冠廷則重申，林市長與市府團隊依法嚴守行政中立，也以市政為優先；對於國民黨及盧秀燕的抹黑，市府近日已多次完整說明，林市長並沒有為選舉送禮請客，可惜盧陣營仍持續惡意扭曲事實，頻打烏賊戰，相信市民會唾棄這樣的行為。

卓冠廷痛批，請客送禮綁樁是國民黨的常態慣例，但不要因自己很習慣這種做法，就說別人跟他們一樣，呼籲盧秀燕更不要因選情告急就亂噴口水，這絕非選舉與市民之福。

(中時 )