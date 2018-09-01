越癡越勇？謝寒冰諷吳音寧：不愧是史上最貴實習生

2018年09月01日 15:30 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

北農總經理吳音寧今年3月針對第一果菜批發市場改建提出新版規畫案，較市府方案節省11億，卻遭市府以「未和公會溝通」為由駁回，對此，名嘴謝寒冰說，「吳音寧僅有9個月的設計時間，這樣不成熟的設計案」，吳音寧居然敢一口咬定「符合需求」，真是「越白癡越勇敢！」，果然「不愧是史上最貴實習生！」

謝寒冰指出，吳音寧說北市府的果菜市場案是106年11月提出的「舊案」，早就已經不符合需求，她自己私下委託台大城鄉基金會設計的才是符合需求的新案。

謝寒冰認為，姑且不論北農總經理有沒有權不告知董事會、公會，不向產發局提案，就逕自委外設計，謝寒冰質疑，設計費誰出？謝說，還繞過正常管道於雙首長例行會議直接提案。

他表示，吳音寧去年6月21日甫上任，就算上任第一天就立刻委託台大城鄉基金會設計，充其量也只有9個月的設計時間，而且在這期間完全沒跟董事會、公會報告、沒跟台北市府討論，甚至北農內部有幾人參與規劃研究都成問題。

謝寒冰諷刺地說，這樣不成熟的設計案，吳音寧居然敢一口咬定「符合需求」，真是「越白癡越勇敢！」，果然「不愧為史上最貴實習生！」

謝寒冰最後說，姚文智好不容易請來姚人多，讓他蠢事連發稍稍收斂一點，「民進黨卻又放任簡舒培這樣的豬隊友，拿著吳音寧這顆炸彈當活寶」，看來11月24日，會是民進黨在台北市最黑暗的一天！

(中時電子報)