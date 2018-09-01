慶富老董籌不出1億 關3月到期再延押2月

慶富董事長陳慶男籌不出一億元，再延長羈押2個月。（中時資料照）

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中時

涉詐貸案起訴的慶富集團少東陳偉志棄保潛逃，父親董座陳慶男被裁定加保1億元，6月至今仍籌不出錢遭羈押，陳慶男開庭曾哭窮，當庭要求降為3000萬元，但法官認差距太大未同意；如今，陳羈押庭4日將屆滿，高雄地方法院上月29日裁定延長羈押2個月，可抗告。

陳慶男父子當時各以800萬、500萬元交保，並限制出境及住居，每天需按時到派出所報到防逃，沒想到，陳偉志今年5月初棄保潛逃，放給父母獨自面對官司；雄院6月4日將陳慶男裁定加保1億元，卻覓保無著而被收押3個月。

法院日前再開準備程序庭，陳慶男、妻子陳盧昭霞出庭皆否認涉詐貸、不實增資等犯行，慶富前執行長簡良鑑也不認罪；法官質疑，陳慶男自起訴至今都未提出答辯狀、辯護律師也未跟陳確認否認起訴事實的理由，是否有意拖延訴訟。

陳說，因被羈押沒辦法對外聯繫，公司員工能跑的也跑了，沒人幫忙下很難找到資料，還藉此表示，如果繼續羈押，他更無法回去整理資料；陳的律師則以他身體不佳，懇求裁准降低交保金，但法官未准許。

合議庭認為，慶富集團在境外擁有相當資產，難保不會循陳偉志模式潛逃海外，衡量本案追訴審判的國家社會公益與被告人身自由之個人私益，陳羈押原因及必要性仍然存在，駁回其停止羈押、降低保金為3000萬元的聲請，並裁定自9 月4日起，延長羈押2個月。

(中時 )

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