台中》山海屯獅友力挺 林佳龍籲對手勿唱衰花博

2018年09月01日 15:19 中時 盧金足

繼獅子會C1區支持林佳龍連任後援會成立，台中市山海屯(C2區)獅友支持林佳龍連任後援會成立大會，林佳龍後援會已達90多個。（盧金足翻攝）

台中市山海屯(C2區)獅友支持林佳龍連任後援會成立，林佳龍後援會已達90多個，林佳龍感謝後援會力挺，強調努力不能只在選舉才出現，為了傾聽地方聲音，已走過台中市625里；反觀國民黨候選人提不出實質政見，平時也不跑基層，只剩「空汙抹黑」戰，持續唱衰台中花博炒新聞，花博是台中躍上國際的關鍵，更會延續讓建設留在地方，辦得好才是對台中好。

對此，盧秀燕團隊發言人吳皇昇回應表示，請台中市民認清楚現任市長林佳龍，市民不會只是要花博表面的功夫，而是真正可以讓人檢驗並接受的實質內涵，年底選擇盧秀燕，給台中市一個政治清明、陽光透明的未來。

獅子會C2區支持林佳龍連任後援會成立大會由總會長林秋盛、榮譽總會長王茂雄、執行長施光雄等代表共同號召，現場超過五百名來自山海屯區的獅友，場面熱鬧盛大，立法委員何欣純、市議員張雅旻、市議員參選人周永鴻也到場共同參與。

王茂雄表示，台灣國際競爭力要靠台中經濟的提升，每位獅友都是各產業界代表，對林佳龍執政也最有感，他呼籲企業團體站出來，挺佳龍就是挺台中！

「大台中改變看的見！」林佳龍指出，台中市都市計畫讓原縣區不邊緣化，大台中123獲得前瞻計畫支持，串聯未來軌道經濟與文化生活圈，港市合作則是台中產業經濟發展的關鍵，以及大車站計畫、水湳智慧城市等多項政策及建設逐步落實，接下來四年也要往規畫方向前進，樓仔厝蓋一半，師傅不能換。

林佳龍表示，努力不能只在選舉才出現，為了傾聽地方聲音，他已走過台中市625里，連結社區；自己也曾任獅子會會長、扶輪社社長，並定期參與同濟會及青商會，持續經營社團。反觀國民黨參選人提不出實質政見，平時也不跑基層，只剩「空汙抹黑」戰，持續唱衰台中花博炒新聞。

何欣純強調，近期85度C事件顯示台灣在國際受打壓現況，台灣需要自立自強，每位獅友都是各位各行各業的菁英，尤其中小企業在山海屯區範圍廣，需要靠產業推向國際拼經濟，而林佳龍市長推動雙港合一，提升台中產業外銷及台灣貿易，就是最實質的展現台灣國力。

對林佳龍指對手提不出實質政見，平時也不跑基層，只剩「空汙抹黑」戰，持續唱衰台中花博炒新聞。盧陣營表示，盧秀燕早已提出具體的反空汙四大主張「停止中電北送、不改善空汙停（撤）發機組執照、反空汙公投、向台電求償」。

吳皇昇強調，盧秀燕參選至今在台中市各地舉行近600場的說明會與見面會以及持續掃三市（早市、黃昏市場與夜市），獲得市民熱烈支持與迴響。接下來花博展區大多數為戶外展區，如果空汙嚴重，是否使遊客敗興而歸？這是蔡英文和林佳龍必須誠實面對的問題。

(中時 )