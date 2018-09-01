快瘋了！他送敞篷車回原廠 竟被暴雨狂淋數日變落湯雞

2018年09月01日 15:14 中時電子報 張達智

人為泡水？

8月底南部遭大雨無情襲擊，多處大淹水災情慘重。一名車主剛好將心愛的「小老婆」Audi A5 敞篷車送回原廠換電池，豪雨前特別打電話提醒愛車不能長期淋雨，不料當他前往領車，竟發現愛車不但停在室外，而且內裝全都淋溼，對方還辯稱是冷氣管破裂才導致滲水，讓車主氣炸。

一名網友在《爆怨公社》發表「《人為泡水車》怎麽辦呢？」一文，表示自己的「小老婆」是Audi A5敞篷車，才開了16000公里。8月22日送回台南仁德營業所更換電池。23日得知將有超大豪雨，立即致電車廠提醒「小老婆」不能長時間淋雨，對方也明確知悉。

可是當他27日前往領車時，眼眶忍不住濕了！因為他不但發現自己的愛車停在戶外，連日受大雨摧殘，打開車門更發現內裝都滲水了。

網友質疑，原廠人員難道不知道布料的敞篷車不能長時間淋雨嗎？營業所當場承認是人為疏失，也對此深感抱歉。但數日後車廠竟向該名網友表示，是因為車子冷氣管裂了，才會滲水到腳踏板，讓網友氣炸！

該網友表示，車廠至今沒有明確表明後續的處理方式，問大家該怎麼辦？有網友說「都能買這種車了，你有需要跟他們廢話那麼多嗎？循法律途徑解決！」

還有網友表示「長知識了，原來軟頂布料敞篷淋久了還是會濕，你沒說我真的也不知道」。

(中時電子報)