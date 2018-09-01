超級醜照曝光 朱立倫：證實我沒有戴假髮

2018年09月01日 15:30 中時 葉德正

新北市長朱立倫1日出席開幕典禮，頒獎給得獎攝影師。（葉德正攝）

第一屆失敗新聞攝影大賞實體展9月1日在新北市府一樓大廳開幕，新北市長朱立倫參加潑水節的照片「哥淋的不是雨，是新北市400萬人民的喜悅」，被網友票選為第一名，他出席開幕典禮強調，這張照片可證明一件事，就是「我沒有戴假髮」，引發哄堂大笑。

朱立倫說，不管是記者或政治人物不一定要很「假掰」或正經八百，該穿高腰褲就穿高腰褲，不過他強調，這張冠軍獲獎照片，可以證明一件事，「就是我沒有戴假髮」，他太太說如果戴假髮應該要戴多一點，不可能這麼少。

朱立倫說，冠軍照片說明寫得很好，不管是四百萬人的喜悅，說不定其中也有憤怒，博君一笑，無傷大雅，他也希望NG攝影展可以持續辦下去，他也提醒其他想得獎的政治人物別人做過的就不要學了，應該更有創意才有機會得獎。

前台北縣長周錫瑋1日也出席活動指出，這個時代要透過照片成為紅人不難，不管被拍多醜都可以，只要醜得可愛就好。

主辦者葉冠妤說，本次活動發想自日本溜冰好手羽生結弦失敗攝影大賽，其名是失敗攝影展，但每一張照片都是每一個記者、攝影大哥辛苦擠來擠去、等待很久才拍出來的照片，活動期間募集200多張照片，最後票選出30張，歡迎大家來新北市府一樓看展。

主辦者譚宇哲說，舉辦活動之初很擔心會得罪照片中的長官們，不過很顯然被攝者們都很包容，樂見展覽成形，這個活動沒有政治傾向，只求博君一笑，也希望能提供失敗照片一個展出的舞台。

活動於9月1日下午2時，於新北市政府大廳展出至9月10日。

(中時 )