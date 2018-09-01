高雄》鳳山藍綠後援會緊鄰 選戰煙硝味四起

2018年09月01日 15:39 中時 劉宥廷

距投票日剩80多天，選情逐漸升溫，高市鳳山選區出現藍綠後援會緊鄰，瀰漫股較勁態勢氛圍，其中綠營「陳其邁、劉世賢聯合競選後援會」訴求在地鳳山、勞工守護者，而藍營「韓國瑜、鍾易仲青年後援總會」則喊出拚經濟，成為地方茶餘飯後的話題。

鳳山議員選區應選8席，以國名黨提名4人，民進黨提名5人，再加上曾以無黨籍當選過兩次議員的楊見福，形成10強搶8的局勢，其中赤山地區竟出現了藍綠後援會緊鄰的景象，堪稱當地選舉頭一回，也讓不少路過民眾笑稱「支持者走錯間，怎麼辦？」

鍾易仲指出，青年本是國民黨「最弱的一塊」，但在韓國瑜真誠相待，年輕的心已悄悄轉變，更邀約他承擔青年後援會總會長；於是除了他以「鳳山少年藍」打響名號，更積極為韓國瑜開拓青年選票。

鍾認為，鳳山是高雄都心，既是原縣、市交界處，也是國民黨與青年溝通的最佳地點，才決定把青年後援總會設在鳳山八德路，至於隔壁就是綠營後援會，他覺得純屬巧合，也代表藍綠雙方都很看重鳳山，這對地方是好事。

劉世賢表示，以「立委許智傑師弟」通過黨內初選獲提名，即已啟動競選步伐，提早在6月下旬結合市長參選人陳其邁成立聯合競選後援會，積極搶攻赤山一帶綠色票倉。

劉更在臉書上以「相互尊重」、「這是鳳山選民的另類幸福」表態；不過，有不少支持粉絲按奈不住情緒，留言「支持鳳山在地、不要空降政客」，已可嗅出選戰煙硝味。

(中時 )