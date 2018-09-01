開學了！歐陽娜娜宣布暫離演藝圈 飛波士頓念書去

歐陽娜娜宣布暫離演藝圈上學去。（圖／取自歐陽娜娜工作室微博）

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中時電子報
工作室曬出歐陽娜娜、歐陽娣娣背影。（圖／取自歐陽娜娜工作室微博）

18歲女星歐陽娜娜3年前從美國頂尖柯蒂斯音樂學院休學，在家自學並全力衝刺演藝圈工作，今年6月傳出她決定回到校園重拾書本，將赴波士頓伯克利音樂學院學習編曲等課程，今(1日)稍早工作室曬出歐陽娜娜登機照片，正式宣布將暫離演藝圈。

歐陽娜娜13歲時考上美國頂尖柯蒂斯音樂學院，2年後無預警休學，引發外界熱議，當時她反擊表示：「所以我就有點疑問，你怎麼知道我沒有在讀書，或為什麼書一定要在學校讀」，並承認自己十分喜歡演藝工作，很幸運能做喜歡的事情，又有薪水可拿，坦言是一件相當「得了便宜」的事。

休學的這段期間，歐陽娜娜陸續拍了2部電視劇和6部電影，還有多項代言與綜藝節目邀約，周刊先前報導，光是2018年上半年，歐陽娜娜至少賺入約3億台幣的安家費，不久她開記者會宣布要重返學生身分，「要念到開心為止」，傳她這次至少得花3年時間認真念書。

今歐陽娜娜工作室曬出她和妹妹歐陽娣娣飛美國背影，說：「飛波士頓，感謝所有的相遇，感謝所有的陪伴，感謝大家，等我們回來」，粉絲不捨回：「等妳回來」、「風裡雨裡我們等妳」、「雖然捨不得，還是祝妳一路平安」。

(中時電子報)

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