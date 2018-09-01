批柯濫用行政資源 丁守中：用人民的錢洗人民的腦

圖片來源：丁守中辦公室提供

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中時電子報
綜合報導

台北市長選戰日趨激烈，針對市府拍攝宣導短片屢屢有台北市長柯文哲入鏡，國民黨市長參選人丁守中今天痛批柯市府濫用行政資源，「用人民的錢洗人民的腦」。尤其市府行銷「紅了柯文哲」，但政績乏善可陳，連帶市政宣導一塌糊塗。結果「市長高人氣、市政慘兮兮」；柯文哲越紅、台北市越黑。

丁守中今天在官網(https://www.justtaipei.com/)PO文作了以上表示。他也批評，柯文哲先前說將市政做好就是最好的宣傳，還說政績很多，查一查GOOGLE就知道。但看來「也不過就是慷市民之慨，拿著行政資源優勢打選戰罷了」，同時GOOGLE柯文哲的政績，「不是大巨蛋擺爛，就是台北市競爭力倒退」，「你是要人家查什麼啊」？

丁守中官網

丁守中並批評，柯文哲喜歡營造省錢形象，還說要用六千萬元打完整場選戰。結果也禁不起檢驗，被議員踢爆3年多時間砸4千萬拍了72支有柯文哲入鏡的廣告。他抨擊，柯市府「業配打到天翻地覆，濫用市府資源撒銀彈宣傳到這種地步」，居然還有臉自誇。

丁守中也指出，柯文哲很愛網路行銷，或者和網紅一同入鏡，戲劇效果讓人甘拜下風。但當市長畢竟不是當網紅，柯文哲的點閱率高，市政宣導的績效卻很差。

(中時電子報)

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