蔡英文：年底大選若沒贏 現在做的可能都會被翻轉

2018年09月01日 15:41 中時 盧金足

決戰中台灣！民進黨主席蔡英文一日中午到台中市與市長林佳龍29區輔選幹部及90多個後援會進行便當會，蔡英文在會中表示，2018年台中這一局最重要，中部選情是整個執政團隊最重要的，「年底大選若沒贏，我們現在做的可能都會被翻轉」。

這場便當會，蔡英文與競選團隊、後援會成員近200人一起吃便當，蔡英文在便當會上表示，2018年台中這一局最重要，中部選情是整個執政團隊最重要的，「若國民黨回來，可能我們的年金改革全部中斷，國家財政再度陷入困境！」前瞻基礎建設計畫、產業計畫，像台中最重要的智慧機械及航太業發展都可能無法繼續下去，這是很重要的事。

「這次最重要的就是台中與彰化」，蔡英文說，台中與彰化是一體的，不但生活圈是一體的，在政治上，要尋求更大的力量支持我們的改革，希望2014年提出的區域治理，2018年要再深化，讓林佳龍的區域治理能發揮效用。

與會者轉述，蔡英文在會中肯定巿府團隊3年多來的努力，稱許台中市「托育一條龍」是全台灣做的最好最完整，綠川、柳川整治需魄力，社會住宅、產業發展及地方產業都有很好的發展，中央會持續將台中的機械、航太等列為重點扶植產業，公共建設及基礎建設也都是重點。

蔡英文說，林佳龍提出「大台中123」，一個山手線、兩個國際港、三個副都心都是行政院大力支持，「我也跟行政院長講，財政再困難，都要找出來資源支持台中發展」，因為台中很重要，台中將會是台灣下一個世代發展最有力的所在。

「任何執政都都要背負很多執政者的包袱，對連任者是很大的挑戰！」蔡英文強調，政績是最好的文宣，呼籲支持者透過組織及人與人的溝通及說服，直接把每一件事講清楚，我們要面對面爭取我們的支持者，並透過line群組尋求更多的支持。

蔡英文也呼籲，年底這一局不只有巿長選舉，還有巿議員，要讓議會過半，讓巿長做事更順利。

林佳龍強調，「我們以台中為榮，因為我們都是台中隊！」他感謝中央大力支持，強調台中的改變看得見，今年底讓台中贏得勝利。

(中時 )