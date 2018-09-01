育成高中拳擊隊 小巨蛋擺擂台

2018年09月01日 15:50 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

一次次用力的揮拳、一聲聲使勁的吶喊，專注的眼神直視著眼前的沙袋，他們是臺北市立育成高中拳擊隊，將第一次在9月8日體育表演會踏上小巨蛋的舞臺，向滿場的觀眾展現他們速度與力量。

在這次的表演之中，育成高中拳擊隊28位選手會呈現平常熱身及訓練時基本動作，像是拳擊的空拳、沙袋、手靶及對練等，透過這些基本的訓練內容，讓觀眾認識拳擊，除此之外，他們還會以跳繩訓練心肺耐力，並藉由不同腳步的變化，讓大家了解到拳擊不只有單純的力量展現，更需要反應及腳步的配合，在表演最後還會模擬比賽的擂臺，將正式的比賽的畫面搬上小巨蛋。

育成高中拳擊隊進行沙袋訓練。（體育署提供）

這次體表會的成員更有今年剛要進入育成高中拳擊隊的小高一，面對還沒入學就要一起訓練體表會，默契是他們的一大考驗。「其實很緊張，因為以前都是比賽比較多，跟比賽比較不一樣的是，表演的話每一個動作都要很要求。」小高一何宣燁提到在練習表演時，因為是團體的演出，所以都要很精確的做好每個動作，需要很高的專注度。

施怡竹助教畢業於育成高中拳擊隊，這次體表會特別回來帶領學弟妹，主要負責整場表演的動作編排及訓練，她提到其實練習是很枯燥乏味的，不但需要對拍子，還要要求動作的整齊度，但是她想透過這個表演讓大家知道，就是因為有這些扎實的訓練，才會有最後比賽的呈現。

「拳擊這項運動一直以來其實都是以競技為主，選手本身也是，這算是第一次以表演的方式呈現。」朱德勳同樣是育成高中的校友，在這次將和施怡竹共同為拳擊表演開場，希望能和學弟妹們一起將他們熱愛的拳擊展現在大家面前。

在這次拳擊的表演之中，模擬比賽的對打將會壓軸登場，正式拳擊比賽一回合對打3分鐘，共有三個回合，雖然是以「模擬」的方式，對打的時間會縮短，不過內容都會是實戰演練，也會呈現拳擊比賽中的犯規動作，希望在這短短的時間之中，能夠營造出真正比賽時緊張、刺激的氣氛，讓沒看過拳擊比賽的觀眾能夠藉由這次機會，更了解這項運動，體會拳擊速度與力量的完美結合。

今年體育表演會將於9月8日臺北小巨蛋登場，當天會有電視媒體緯來體育臺、TVBS歡樂臺、MOD TVBS精采臺轉播，以及網路直播平臺TVBS新聞臺、體育署MOE SPORTS、LINE TV以及i運動資訊平臺Facebook粉絲團也會同步播出，讓大家能一同這場盛宴。

(中時電子報)