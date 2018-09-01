高雄》豪雨後高市現5000坑洞 韓國瑜感慨：這是病態

國民黨高市長參選人韓國瑜直指，高雄因豪雨出現5000個坑洞是病態（柯宗緯攝）

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民進黨高市長參選人陳其邁提出升級版大高雄道路修補計畫。（柯宗緯攝）

連日豪雨狂「炸」南台灣，高雄人不僅飽受水患之苦，路面更是滿目瘡痍。國民黨高市長參選人韓國瑜1日痛批，「一場雨出現5000個坑洞，這是病態」，市民無法忍受偷工減料及驗收不確實，將請前內政部長李鴻源到高雄診斷水患。而對手陳其邁則提出，未來高市主要幹道以東京為標準，並成立6個責任分區，訂定8小時修補SOP，提高大高雄道路修補效率。

韓國瑜指出，大雨過後，高雄到處坑洞情況嚴重，已請託李鴻源來診斷，但一帖藥無法走遍天下，畢竟城鄉存在不同淹水難題，將來必需有治水專家，以及採用新的科技、工法，來解決水患問題。

韓國瑜感慨，已故前宜蘭縣長陳定南用錘子敲打路面驗收道路，驗收絕不放水，反觀高雄道路品質令人堪憂；高市府立場必須將錢用在刀口上，驗收道路品質，嚴格取締偷工減料，他允諾當選後，將吸收各方專家意見，徹底徹尾解決水患，保證治本兼治標。

陳其邁則提出，「全流域治水」概念，不能頭痛醫頭腳痛醫腳，上、中、下游必須有不同治理策略，才能根本解決問題。他舉例美濃溪中下游雖然堤岸加高，但原本上游溪流無法滿足強降雨量，必須分洪治理。

陳其邁也說，將提出完整路平專案，保障人民交通安全，目標 以東京道路為品質，尤其是小港地區大貨車，貨櫃車頻繁，必須考量鋼性路段設計。他擬成立單一窗口受理舉報，設立6個責任分區，8小時內修補小坑洞。

(中時 )

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