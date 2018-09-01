高雄》市府團隊全力修補道路 許立明「把握天晴後的每一秒」

周末豔陽高照，高雄市隨處可見工程人員搶修補路。（李義攝）

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上周雨洗高雄後，1日難得豔陽高照，高雄市政府把握好天氣，與協力廠商全力動員，進行道路坑洞填平工程，盡速給用路人安全的行路環境。

太陽露臉，不見烏雲，高雄市代理市長許立明下令市府團隊與協力廠商，把握天晴後的每一秒鐘，盡速填平坑洞。

許立明還透過臉書向市民說明，市府處理道路坑洞的SOP流程，第一要件就是取決於當下天候條件。SOP如下

第一是【下雨時冷料緊急填補】，為了避免用路人即時的危險，以「冷拌瀝青料」立刻填補坑洞，此為暫時應急工程，要等到天晴後才能改善處理，這是第一步。

第二是【天晴時熱料重鋪】，天候穩定時進行「熱拌瀝青料重鋪」，先清除積水、挖除破裂瀝青，用高溫熱拌瀝青鋪平再輾壓，這種修復方式仍為因應交通安全臨時性鋪設。

第三是【主要幹道打掉重練】

針對重車輾壓、破損嚴重的主要幹道，市府將集中火力在9月至11月全面刨鋪，下周進場，重交通量路面更需徹底改善道路基底層，刨除路基、改善級配，在這個階段，受損很嚴重的次要道路，亦即地區生活倚賴的道路，也會陸續刨除重鋪。

第四是【原定刨鋪道路年底完成】，原本下半年既定的刨鋪計畫因大雨延後，但在主要幹道處理完後，我們會採日夜趕工，維持承諾會在年底完成。

第五是【較大範圍塌陷】，多發生在連續強降雨，因地下管涵流動水壓過大，導致箱涵或自來水管線滲漏水流帶走路基土壤。這種類型一定要花時間開挖，找出確實肇因，修復問題管線，接著恢復台電、自來水、電信管線，再來灌入水泥當路基，一定要等到水泥強度足夠才能再鋪瀝青料，若太急鋪設瀝青料就會面臨再次沉陷的危機，因此，會需要較長時間完整處理，也需要市民的體諒與耐心

許立明強調，市府有做到好的決心，盼市民安心，也感謝市民的耐心。

(中時 )

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