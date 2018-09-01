亞運特稿》男籃重返亞運前4 歸化腳步刻不容緩

無論4強戰果如何，起碼這支中華男籃隊展現空前團結氣氛。(杜宜諳攝)

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中時電子報
／雅加達報導

隨著中華男籃在雅加達-巨港亞運最後兩戰先後遭到中國大陸、南韓擊敗，最後拿下闊別48年之久的第4名，但這個第4名所象徵的意義，卻不如數字上那麼重大，當前刻不容緩的課題，還是中華籃協趕緊認真思考男籃的下一步，也就是歸化問題！

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並非看輕中華男籃這次的亞運第4成就，起碼在這屆亞運，中華男籃展現許久未見的團結氛圍，更克服身材上的絕對劣勢，12名國手都能各自在場上發揮應有價值，可是仔細觀察這次中華男籃晉級4強過程，確實充滿「運氣」。

先從預賽看起，中華男籃首場擊敗僅派二軍的日本(主力備戰世界盃資格賽)，接著打退香港(主力前鋒惠龍兒沒來)，最後力挫卡達(歸化洋將沒來)，預賽C組全勝第1晉級，通常國際賽在8強碰上應是D組第2，結果卻變B組第2。

所以原本中華男籃應該碰上的是擁有NBA騎士後衛克拉克生的菲律賓，而不是敘利亞，可是擊敗高大的敘利亞闖進4強，中華男籃憑著不僅運氣，而是紮紮實實的戰力與鬥志，不過內線高度嚴重不足的問題，還是清楚展現出來了。

所以來到4強，中華男籃連兩場落敗並不意外，就算戴維斯有來，想贏中國與伊朗、南韓，仍是難度很高的關卡，所以當前台灣球迷不該欣喜男籃重返亞運4強，而是趕緊回想起中華隊連世界盃資格賽第2階段都闖不進的殘酷事實。

這次「全本土」陣容重返亞運男籃4強，多少靠些運氣成分，並非唱衰中華男籃的未來，只是籃協假如還不加快尋覓新的歸化球員腳步，以及簽妥外籍教練帕克的國家隊長約，中華隊接下來在亞洲籃球舞台上，只會越來越難生存。

畢竟台灣的「長人荒」目前暫時無解，包含譚傑龍、孫思堯、吳沛嘉、林正等年輕長人仍待栽培，卻仍不夠真正解決中華男籃內線問題，唯有趕緊搞定全新歸化人選，中華男籃才在亞洲舞台能有真正出路，中華女籃何嘗不也是呢？

(中時電子報)

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