大海裡的超級抗老食物：海藻家族

2018年09月01日 15:58 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

海帶、紫菜、珊瑚草……究竟有什麼不同？它們都是海藻家族的一員。海藻富含礦物質、多醣體、Omega3脂肪酸等多種營養，遠勝陸上蔬菜。台灣擁有豐富的海藻資源，但你認識它們嗎？

走進漁港市集，濃濃海鹹氣味中，除了魚蝦蟹貝類等各式海鮮，還有一類清脆爽口、琳瑯滿目卻難一一喊出名字的食材，眾人統稱為海菜，正式名稱為「海藻」。沿海人家總在退潮午後全副武裝，手執鐮刀、竹簍，在濕滑岩石上，身手俐落地東割西採。收成的海藻除了帶回家加菜，多的還可拿到市場販售，貼補家用。

台灣四面環海，約有100種大型藻類。台灣海洋大學水產養殖學系教授陳衍昌指出，海藻依體型可分為「微細藻」和「大型藻」，微細藻是肉眼看不見的藻類，而人們常吃的海帶、紫菜、海燕窩等則皆屬大型藻。建立大型藻養殖技術是重要研究趨勢，不但有助於復育海洋生態，其中高經濟價值的種類也能供應人們食用源源不絕。

《防癌、抗老、降膽固醇，海藻營養價值高》

海藻以水為家，從海中吸收各種礦物質作為營養；為行光合作用，藻葉除了有葉綠素，也富含藻紅素等特殊成分。此外，由於海裡壓力大，有些海藻在細胞中填入大量膠質，讓組織更有韌性和彈性，這些特性使海藻的營養較陸上蔬菜更勝一籌。

正因為如此，海藻有低熱量、高纖維、富礦物質的特點，甚至古代中國稱紫菜為「神仙菜」，認為它具有延緩衰老、長壽不老的神效，以現代科學觀點來看，堪稱「大海的超級食物」。

●富含多醣類，提升免疫力

陳衍昌指出，藻類膠質由多種醣類聚合而成，是最獨特之處，研究發現，有調整免疫力的作用，尤其針對糖尿病患者，有很好的保健效果。

海藻多醣也能促使膽固醇代謝成膽酸，隨著糞便排出體外，因此達到降低膽固醇的效果。此外，更有不少研究發現，海藻多醣可抑制病毒，包括流行性感冒、疱疹病毒以及日本腦炎等。

●膳食纖維高，可改善便秘

海藻的細胞壁是優質膳食纖維來源。海藻的纖維含量約為乾重的三～六成，比豆類、五穀類更多，其中又以紅藻和褐藻含量較高。

海藻纖維進入體內腸胃道後，吸收水分而膨脹，易有飽足感，有助於控制體重，也可幫助消化和促進廢物排泄。此外，膳食纖維也可促進好菌繁殖、間接抑制壞菌生長，不過陳衍昌也提醒，腸胃不好的人，一次別吃太多，否則容易拉肚子。

●含β胡蘿蔔素，保護眼睛

各種海藻都含有β胡蘿蔔素，有清除活性氧和自由基的功能，可延緩人體老化的速度。同時，β胡蘿蔔素也是維生素A的前驅物質，可減少陽光照射對眼睛的傷害，降低罹患白內障的危險。

●特殊親醣蛋白，抑制發炎

海藻中含有名為「親醣蛋白」的特殊蛋白質，不但可影響人體免疫系統，也可清除細菌、抑制發炎反應，因此，科學界正積極研究海藻親醣蛋白應用在人體保健及醫藥方面的發展。

●有DHA，健腦、防憂鬱

海藻中含脂肪酸比例為1～5％，且大多為不飽和脂肪酸，其中，紫菜、海帶含有較多EPA，有抗發炎功效，有助於降血壓、紓解壓力，防止心肌梗塞。

另一種讓人「頭好壯壯」的Omega3脂肪酸為DHA，傳統DHA多來自深海魚油，有提高記憶和學習能力、保護眼睛、預防憂鬱的效果，而藻類當中的微細藻就富含DHA，對於素食者和擔心深海魚類重金屬污染的人來說，從藻油補充DHA是最好選擇，不過陳衍昌補充，微細藻的DHA含量比大型藻類豐富。

●多種礦物質，補充微量元素

海水中含大量礦物質，因此生活在當中的海藻佔盡先天優勢，吸收到陸地植物難以接觸到的各種礦物質。

其中以鈣、鐵、鎂、鋅、碘、鉀的含量較為突出。

比較特別的是，海藻是天然食物中少數補碘好物，有助兒童腦部發育，預防成人甲狀腺腫大，如果平常愛用海鹽、玫瑰鹽等非加碘鹽，就要多吃海帶、紫菜加強碘的攝取。

圖／康健雜誌

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(中時電子報)