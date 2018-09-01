北市》民調落後柯P 丁守中：有信心一步一腳印爭取勝利

丁守中出席國民黨青年部主辦的籃球賽。（楊佳穎攝）

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楊佳穎

年底選戰逼近，在台北市長一役，媒體最新民調顯示台北市長柯文哲支持度33.43％，領先國民黨參選人丁守中的24.71％、民進黨參選人姚文智的14.9%和無黨籍參選人李錫錕的2.35％，其中未表態的比率則高達24.61％。對於民調落後柯文哲，丁守中1日受訪表示，柯文哲掌握行政資源優勢，自己則掌握民心思變，有信心一步一腳印，爭取最後勝利。

丁守中1日上午行程滿檔，一早先到大同區太平市場拜票，下午則現身新生高架橋籃球場，參與國民黨青年部主辦的籃球賽，與國民黨立委蔣萬安、台北市議員戴錫欽、市議員參選人李柏毅組成台北隊，和新北市議員陳明義、林國春、洪佳君組成的新北隊進行鬥牛賽，最終台北隊以3比2獲勝。

由於今日恰巧也是丁守中生日，面對媒體詢問生日願望？丁笑回，希望市民都能安居樂業，選戰早點結束。對於柯文哲似乎迴避辯論，他則說，首都市長選舉中，辯論是沒辦法迴避的，柯文哲應該透過辯論，將市政缺失等各方面讓大家清楚，並解釋這些問題。

至於《自由》最新民調，顯示柯文哲仍以支持度33.43％，領先丁守中的24.71％；丁守中回應，民調參考就好，在跑基層的過程中，大家都感覺到民心思變，有信心一步一腳印，爭取最後勝利。

丁守中上午受訪也提到，柯文哲掌握行政資源優勢，如今都在招待里民、長輩出遊，還花好幾千萬拍72支宣傳影片，「反正我們全力衝刺，他掌握執政優勢，我們掌握民心思變。」

(中時 )

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