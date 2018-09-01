台中》催好催滿 林佳龍3張王牌：政績牌、組織牌、團結牌！

台中市長林佳龍1日在與民進黨主席蔡英文便當會時對選情表示，我們有3張牌，包括政績牌、組織牌、團結牌，只要這3張牌催好催滿，有信心大台中一定贏。（盧金足攝）

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民進黨主席蔡英文（左五起）1日與台中市長林佳龍及競選團隊、後援會舉行便當會，蔡英文強調「政績是最好的文宣！」（盧金足翻攝）

台中市長林佳龍1日在與民進黨主席蔡英文便當會時表示，選舉只剩3個月，要像電影《KANO》一樣，「不要想著贏，要想不能輸」，他說，我們有3張牌，包括政績牌、組織牌、團結牌，只要這3張牌催好催滿，有信心大台中一定贏。

林佳龍強調，他在台中市準備了10年才有機會，執政後這4年來，他將執政時程分為兩部分，前2年中央為國民黨時期，建設支持曠日費時，但自從蔡英文總統2016年上任後，台中要做什麼，中央都支持，所以台中市的政績就是中央的政績。

對台中市的交通建設，將捷運綠線將延伸至南投，林佳龍感謝中央大力支持，「感謝蔡總統兌現承諾」，打破以前中央政府「重北輕南忘台中」的施政，而且透過前瞻基礎建設計畫預算的支持，推動5+2產業創新計畫，讓台中停滯多年的建設全面動起來。

林佳龍表示，這4年來，他與大家一起完成許多不可能的任務，「大台中123」是一條大台中山手線，以環狀鐵路和捷運串起台中的山海屯城、兩大國際海空港，讓台中市可以「貨從雙港出，客從雙港入」，這些年來，台中國際機場總共拓增18個國際航點、3個副都心，實際的帶動山海屯繁榮發展。

隨著大台中合併升格，林佳龍，前所未有地推動通過「台中市區域計畫」，不僅翻轉、翻新原市區，也讓大台中山海屯均衡發展，實現進步的台中。

林佳龍進一步指出，台中巿推動8年1萬戶社會住宅政策，提供「住」的基本需求外，還納入社區托幼、托老服務、商家店鋪等多元功能，滿足住戶生活需要，還可與周邊設施共好，他有信心同榮段社宅可以立下台中市共好住宅的標準。

「這4年來台中的改變看得見！」林佳龍說，河川整治方面，繼柳川、綠川完工啟用後，筏子溪迎賓水岸廊道及軟埤仔溪整治工程陸續完工，整治過後的軟埤仔溪同時舉辦台中有史以來首次龍舟賽；未來還有黎明溝、南勢溪及葫蘆墩圳等河川整治工程，逐步打造台中成為美麗的流域城市。

此外，托育一條龍、托老一條龍，帶動托育及就業，創造家長、孩子與幼托產業的三贏，林佳龍表示，現在也成為行政院推行全國準公共化政策學習的典範，在長照2.0政策及預算的支持下，台中市托老一條龍增加更充實的內涵，台中市民老得有尊嚴，老得健康，更減輕年輕人負擔。

林佳龍特別感謝各個團體的支持，目前有200多個社團後援會，就是他的分身，延續台中的進步。他呼籲把選票投給想做事的「讓抹黑沒有政策的人回家！」林佳龍強調，要讓台中持續進步，就像「樓仔厝蓋一半，師傅不能換！」建設持續政策永續，今年底，讓台中贏得勝利。

(中時 )

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