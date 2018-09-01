聘僱瑪利亞天使清潔環境台水獲表揚

台中市副市長張光瑤(左)頒獎表彰台水公司第四區處對身心障礙者工作能力的肯定。(林欣儀攝)

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踏入台灣自來水公司第四區處管理部，可以見到一群有朝氣的瑪利亞天使們忙著洗洗刷刷，展現熱情工作精神，他們是台水公司第四區處採購的勞務服務，盼藉此幫助身心障礙者，也因此，台水在1日2018就業嘉年華-百業齊FUN就業金好」活動中受表揚。

台中市副市長張光瑤代表中市府頒獎給台水公司第四區處代表、表彰他們對身心障礙者工作能力的肯定。台水第四區處指出，為響應台中市政府勞工局推廣身心障礙者生產服務，特別優先採購社福團體生產的產品、聘僱身心障礙者投入清潔工作

台水公司第四區處處長蕭淑貞指出，民眾平日進入台水第四區處，就可見到年輕、有朝氣的小天使們拿著水桶、刷子或掃帚等清潔工具，認真賣力打掃環境，努力維護環境清潔，為了幫助他們、也表達感謝，除透過優先採購服務等方式盼在他們成長過程中給予開啟成宮大門的鑰匙，也希望拋磚引玉，邀大家付出愛心。

負責指導身心障礙學員的老師說，投入清潔工作的小天使們心智雖非完美、體能卻很健全，在工作上表現更是可圈可點、毫不馬虎。

台水第四區處從6年前開始投入公益參與，每年度提撥130萬元以上經費、優先採購身心障礙福利團體或庇護工場，盼鼓勵身障孩子的努力，也培養他們自力更生的堅韌性格。

(中時 )

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