影》美女主播徐裴翊 推薦年底少棒巡禮

2018年09月01日 16:17 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

美女主播徐裴翊創業成立運動頻道《Vamos Sports翊起運動》，每年11、12月都會把採訪重點放在少棒，從關懷盃、徐生明盃到中信盃少棒賽，徐裴翊說：「這裡有很多孩子可愛的笑容、投入比賽的眼淚，還有好多令人動容的故事。大家可以規畫一趟年底的少棒之旅，多關心這些小朋友、給予支持和鼓勵！」

美女主播徐裴翊談少棒（Vamos Sports授權嵌入）

徐裴翊說，只要親身看過一次少棒隊的比賽，肯定會重新點燃對於棒球運動的熱愛。像是站錯打擊區、想要換邊時，忽然想起教練一直叮嚀，不能從主審面前直接走過，才慌張地趕緊轉身從後面繞過，這種天真憨直的小動作，是在成棒和職棒比賽中難以感受到的一種歡樂。

「看一場少棒球賽，是能夠讓你從頭笑到尾的。那種的笑，不是在笑他的球技好壞，而是看到小小球員們認真面對的態度，加上偶爾因為緊張而出現的小差錯，打從心底發出的微笑。」徐裴翊說。

由於採訪少棒隊，徐裴翊曾經走訪台東大溪國小少棒隊，基層環境也在她心中留下深刻的記憶，感受到，這類球隊冀求社會大眾與企業所提供的支援，不僅只有練習球技的球具，更迫切需要的，還有教育資源與人員的長期陪伴。

「對於一些小朋友來說，待在球隊裡，就好像是待在一個家裡。除了練球、練體能之外，教練還要協助照顧好他們的飲食，有時候還要陪伴他們晚自習、幫他們看功課，球隊學長們也會像哥哥一樣，幫忙督促生活作息。」徐裴翊發現，許多國小的棒球隊隊員由於家庭經濟的困境，唯有藉著隨隊出賽才能跨出居住地區、親身體會到世界的廣闊。

徐裴翊除了鼓勵大家走進球場、讓小球員覺得自己的努力有被看見之外，更邀請大家參加 《百校贈球計畫》 的票選百校活動。該計畫已經確定會送出5000顆國際比賽用球給100所學校，希望這些資源成為火種、引燃地方人照顧自己家鄉小球隊的動機，替未來的台灣小將帶來更多鼓勵與注目。

(中時電子報)