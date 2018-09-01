「百工百業挺改革」 民進黨中央下鄉輔選首場在彰化

2018年09月01日 16:27 中時 謝瓊雲

現場動員彰化縣醫界、教育界和社團各行各業支持者到場相挺，會場擠滿3、4千人。（謝瓊雲攝）

現場動員彰化縣醫界、教育界和社團各行各業支持者到場相挺，會場擠滿3、4千人。（謝瓊雲攝）

彰化縣中醫師公會理事長彭德桂（左一）、前彰化縣長翁金珠（左二）和埔心鄉長張乘瑜（右一）等人都全程出席。（謝瓊雲攝）

民進黨中央輔選列車啟動，1日下午在彰化縣明道大學體育館舉辦首場「百工百業挺改革」造勢活動，蔡英文總統、行政院長賴清德，現場動員3000多名彰化縣各行業、社團領袖出席，全力支持魏明谷拚連任。

除了重量級黨公職首站就來為彰化縣長魏明谷站台，總統府國策顧問翁金珠、總統府國策顧問兼彰化同鄉會總會長蔡天啟、總統府國策顧問何黎星、民進黨秘書長洪耀福、立委陳素月、洪宗熠、黃秀芳、施義芳、身兼縣黨部主委的彰化市長邱建富與多名黨籍鄉鎮長、彰化縣小英之友會總會長李正雄等人亦全程出席。

另外，包括醫界、教育界、社福團體、打火兄弟，和由小英之友會成員組成的谷哥之友會、青年農民等，各行各業都出席，氣勢驚人。

彰化縣中醫師公會理事長彭德桂表示，很多谷哥之友會和挺魏成員常說，魏就是老實人，做10分的事情，講出來的有5分，到最後民眾知道、接收到的只剩2分，宣傳不足。

他說，總統、院長和中央重量級黨公職都到彰化替魏明谷助陣，場面氣勢有做出來，但更重要的其實是所有到場的社團幹部，必須能化身為助選員、宣講部隊，主動深入各廟口、社區為政策宣傳，才更有效果。

前縣長翁金珠則說，中央助選造勢首場就下來彰化，畢竟彰化縣是六都之外、人口最大縣市，也是每次重要選舉全國決戰關鍵指標，中央當然十分重視，首場挺改革活動，有3千多人到場，已成功營造出氣勢、激起熱情與感動，這一戰彰化縣不能輸、一定要贏！

(中時 )