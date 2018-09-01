高雄》陸客不來 旅行社狠賠1.2億 她要韓國瑜現在當市長！

2018年09月01日 16:26 中時 柯宗緯

信用國際旅行社負責人蘇麗珠淚訴，民進黨害慘她，陸客不來後，慘賠1.2億元。（柯宗緯攝）

今（1）日是記者節，高市記者公會舉辦慶祝活動，國民黨主席吳敦義、高市長參選人韓國瑜連袂出席。吳在台上致詞時高喊韓國瑜「凍蒜」，霎那變成選舉造勢場，台下1名旅行社業者用力吶喊，受到吳的關注誇讚對方很拚。該業者感慨，民進黨上來後，陸客團大減，自己狠賠1.2億元，現在只希望韓國瑜當上市長，翻轉高雄，全心拚經濟。

吳敦義致詞時透露，當初詢問韓國瑜是否願意到高雄市黨部擔任主委，韓很阿莎力，不到30秒爽快答應，他也明白告知對方，現在被清算黨產，沒有糧餉必須靠自己，肯定韓很有勇氣，且經歷豐富、視野開闊，要台下媒體及與會來賓力挺韓當市長。

吳高喊韓國瑜「凍蒜」、市議員全壘打時，台下1名女性支持者相當高分貝力挺，受到吳敦義關注，要她11月24日用選票支持韓國瑜，期待2020國民黨革新團結，重返執政、撥亂反正。

其實，這名支持者是信用國際旅行社負責人蘇麗珠，她感概事業被民進黨害慘了，蔡政府上台2年來，陸客團大縮，從每月2、300團，如今剩1／10，又因選舉腳步逼近，每月只剩10幾團，她估算已狠賠超過1.2億元，「苦到看不到未來，甚至只能吃藥解憂鬱」，但願國民黨來執政，促進兩岸關係救觀光。

(中時 )