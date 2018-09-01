籲收回準公共化托育 藍委：別把家長孩子、保母老師都推進地獄

2018年09月01日 16:45 中時 楊佳穎

(張麗善辦公室提供)

「準公共化托育政策」今年7月倉促擬定，並在8月1日上路，國民黨立委張麗善今指出，1個月來接到不少幼教老師和保母反應，這是「假公平、真剝削」的問題政策，政府要求提高老師和保母的薪資，並制定幼教業者收費上限，卻又不補貼業者的經營費用，若加入準公共化托育，大家就等著關門倒閉。她呼籲，政院應收回並修正已頒布的政策，別為了選舉將近欺騙選票，把家長、孩子、保母和老師們都推進地獄。

張麗善說，準公共化托育政策上路至今1個月來，不但家長及幼教業者不懂，地方政府的承辦人員也無法詳實解答民眾的疑慮，說不清楚政策內容，終究引發幼教老師和保母們的強烈反彈。

張麗善表示，好的托育政策應該是讓家長、幼兒與業者共同創造三贏的局面，但民進黨政府真的非常厲害，就像「一例一休」政策一樣，總是能把事情搞到全盤皆輸的局面；如今「準公共化托育政策」也是如此，搞到業者抗議、家長不知所措、幼兒無處可托的狀況。

張麗善進一步說，這1個月來接到不少幼教老師和保母反應，準公共化托育政策是一項「假公平、真剝削」的問題政策，政府要求提高老師和保母的薪資，並制定了幼教業者的收費上限，卻又不補貼業者的經營費用，若加入準公共化托育，大家就等著關門倒閉。

另一方面，政府限制收費價格，只會造成「齊頭式」平等，業者被迫壓縮服務品質，保母和老師也得不到合理的待遇，幼教業者為了生存，勢必要降低托育品質，造成家長、幼教業、小朋友三方面「三輸」窘境，最後受害的只會是家長以及幼兒，「此種無腦的制度設計，不但會徹底毀了台灣的幼教界，同時會毀了我們的下一代。」

張麗善說，總統蔡英文最重要的社會福利政策幕僚是政務委員林萬億，主導「長照」與「準公共化托育政策」，而林萬億雖然是著名社福學者，但「學者是否能接地氣？學者是否真的理解社會實際運作的狀況？又『準公共化托育政策』究竟是怎麼討論出來的？令人憂心」。

「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」張麗善最後說，在少子化的社會結構下，期待行政院收回並修正已頒布的準公共化托育政策，別為了選舉將近欺騙選票，把家長、孩子、保母和老師們都推進地獄。

(中時 )