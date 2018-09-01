彰化》蔡英文批在野黨：不改革的人 回頭批評 這是沒道理

2018年09月01日 16:44 中時 曾薏蘋 、 謝瓊雲

身兼民進黨主席蔡英文總統今與行政院長賴清德同台造勢，首站在彰化縣；蔡英文致詞時表示，過去不改革的人，過去不建設的人，現在回過頭來批評全力改革的人、批評打拚在建設的人，這樣是沒有道理的事。

此外，總統還說，這段時間以來也知道，救災的時候，對手在淹水的時候，沒有站出來幫忙，反而說一些不妥當的話。「在我們準備建設經費的時候，也看到在野黨沒有支持，反而是全力在反對。現在他們才說要建設、要治水、要蓋捷運，我要問大家，這樣有道理嗎？」

民進黨「百工百業挺改革」造勢活動，今到彰化；總統致詞指出，改革一定會得罪人，大家在新聞、在網路上看到，不論你怎麼做，一定有人會批評。有些甚至是用抹黑、有的是假新聞、斷章取義來批評我們的改革。

她說，上禮拜，我在記者訪問時，有說過一句話，記者問我：「總統你委屈嗎？」。我跟大家說，如果怕委屈，就不要做總統。「我這句話，說的不只是颱風淹水，我說的，更是整個國家的改革、也是決心。」

總統說，大家為什麼選給蔡英文？因為大家相信蔡英文會推動改革。大家相信蔡英文不是光說不練。我一定會去做，她也願意承擔所有的責任。「但是各位，我需要大家的支持，大家站出來，就是做我們改革的後盾，讓我們繼續拚下去好不好？」

總統表示，這段時間以來，大家知道台灣下大雨，很多地方淹水，「不過我們縣長也有做事，像是我有去參訪過的圓林園滯洪池，還有很多滯洪池都在規劃當中」。在下大雨時，因為有滯洪池，水很快就退掉了。還有彰化的污水處理系統，以及河川、滯洪池的整治，也一項一項在做，相信再給魏縣長四年，基礎建設一定做得很好，讓大家安心。不只魏縣長自己在做事，中央也一定會全力支持治水，剛剛賴院長也說，行政院願意投資彰化，讓彰化不會淹水，變成「韌性城市」、「海綿城市」。

蔡英文強調，支持認真改革的魏明谷，讓「風光大縣」彰化變成「福利大縣」。

(中時 )