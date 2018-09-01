亞運》渴望歸化！劉錚：不希望內線一直被打爆

2018年09月01日 16:43 中時電子報 黃及人 、 陳怡誠 ／雅加達報導 ／雅加達報導

1日拿下25分、7籃板、4助攻、2火鍋與1抄截全能數據的劉錚，賽後第一句話就是，「真的守不住南韓老外！」甚至隨即放話，「我們最早開始找歸化球員，現在卻變沒歸化，只能期望籃協趕緊找到，不希望我們內線一直被打爆！」

劉錚的深刻感嘆，也是其他中華男籃球員的心聲，因為好不容易闊別48年重返亞運男籃4強，卻在準決賽遭到周琦、王哲林兩大中國長人肆虐禁區，接著銅牌戰換成南韓歸化球員拉特里夫拿下37分、17籃板，中華隊不輸都難。

「就以中華男籃整個團隊來看，當然期望找到能攻能守的全能型洋將，」1日晚上可能提前搭機返台的劉錚表示，「但以我個人來看，希望可找肯搶籃板與防守的洋將，我很滿足當前中華隊的成員，只需改善內線先天不足的問題。」

這次亞運與周柏臣扛下大部分禁區防守重責的「澎澎」陳冠全，也期望中華男籃可以趕緊找到新的歸化球員，「我的想法的話，希望可以找像是戴維斯這種類型，配合度高，也願意打團隊就好，重點是體能一定要夠勁爆。」

賽後累到坐在混合採訪區椅子上的「龍貓」胡瓏貿表示，這次亞運真的打到累趴了，當然也很盼望可以找到歸化球員幫助國家隊，「除了希望能跟戴維斯一樣配合度高，我更想看到新的歸化球員具有單打能力，也能做更多的事！」

(中時電子報)