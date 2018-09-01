不怕川普擋F-35 土國總統：俄S-400飛彈 很快就來！

2018年09月01日 16:49 中時電子報 李靖棠

據塔新社（TASS News）報導，為了軍事武器訂單鬧得彆扭的美國與土耳其，昨日又傳出新進展，土耳其強人總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）在演說中表示，「為了國家安全，土耳其需要俄羅斯的S-400防空飛彈系統（S-400 system），而且、它很快就會抵達國內！」土耳其的態度，似乎不擔心美國總統川普（Donald Trump）、會繼阻擋F-35戰機（F-35 Lightning II）交貨後再行出招，反倒主動對華府（Washington D.C.）「叫板」。

Turkey signs deal to buy Russian S-400 missile system

埃爾多安指出，「土耳其將堅守、並保護屬於自己的利益」，對於做出靠攏俄羅斯的決定，他並不後悔。去年（2017）12月份，由埃爾多安出面牽線、與俄羅斯達成採購2組S-400防空飛彈系統的合約，並在今年4月決定提早交付時程，藉此設備防禦鄰近的敘利亞或是庫德工人黨（PKK）等武裝力量。

但土耳其此舉、卻讓美國國會感到害怕，擔心兩面討好的土耳其，一旦取得F-35戰機後，恐將機身與系統內極機密的資訊「送給俄羅斯」，造成無法挽回的傷害。從3名議員開始連署、提案阻攔戰機交貨，到真正在總統川普（Donald Trump）同意下，讓此一禁令被寫入剛剛通過的《國防授權法案》（NDAA）內，讓土耳其僅獲得2架新機、且面臨訂單遭片面解除的危機。

川普阻擋向土耳其交付F-35A戰機。（圖/美國空軍）

身為北約（NATO）的一員、境內也設有像因斯里克空軍基地（İncirlik Airbase）一樣的共用基地，土耳其以「小蝦米對抗大鯨魚」的力道，似乎比當年古巴飛彈危機（Cuban Missile Crisis）的古巴更強硬，加上美軍與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司也不願讓事件更加惡化，讓這場「美土對峙」的戲碼持續上演，外界都在觀察、究竟兩個狂人領袖對罵，是誰會先轉向退讓、或真的成為「零合博奕」（zero-sum game）局面？

熟知地緣政治巧妙的土耳其總統埃爾多安（圖左），選擇拉攏俄羅斯的普丁（圖右），與川普的美國對抗。（圖/美聯社）

由金剛石中央設計局（Almaz）研發、屬於俄羅斯軍方第三代地對空飛彈系統，S-400系統可用於從超低空到高空、近距離到超遠程的全空域對抗密集多目標防禦，也因為配備強大的雷達功能，加上可「無縫接軌」前一代S-300飛彈系統，深受過去使用俄規武器的國家喜愛。雷達最大探測距離600公里、攔截目標最大高度為3萬公尺，車載系統進入戰備狀態約需3分鐘時間。最大追蹤目標數量300個，可對其中36個進行攻擊。

(中時電子報)