中秋賞月必備神器！老乾杯推出重量級「1公斤」和牛拼盤

2018年09月01日 16:51 中時 徐力剛

「老乾杯」室內空間寬敞舒適，提供饕客絕佳品飲空間。（圖片提供／乾杯集團）

俗語云：「一家烤肉萬家香」，臨近中秋節，老乾杯今年以「中秋和牛祭」為主題，推出重達1公斤「中秋犇月拼盤」，9月21至24日限期供應，搶攻節慶商機。

重量級「中秋犇月拼盤」嚴選A5級日本和牛、BMS7-9+澳洲和牛入饌，包括日本和牛脂香系、赤身系2款本日牛排、紐約客、去骨牛小排，搭配鹽蔥燒、紛雪燒、角切、牛五花、熟成牛五花與澳洲產冷藏熟成牛舌，從牛前身、背、腹到後身，10款美味和牛一次嚐盡。凡點選此套餐即贈4份日本七星米白飯、月見糰子，滿足饕客口腹之慾。

日本傳統文化，每個月29日為牛肉日，主因為日語九的發音（きゅう）與牛（ぎゅう）發音相近，逐漸演變為日本特有「牛肉日（ぎゅうにくのひ）」。老乾杯再加碼，推出「日本牛肉日」活動，9月29日至10月10日期間，再度推出「犇牛拼盤」，消費者憑發票參加抽獎，有機會獲得雙人日本來回機票。

歡慶中秋不掃興，老乾杯和乾杯燒肉居酒屋延長營業時間，全省「老乾杯」門市9月22至24日加開下午3點至5點時段，並於中秋當日（9月24日）延長營業至晚間12點，其中老乾杯信義店更延長至凌晨1點打烊。「乾杯燒肉居酒屋」9月21至24日延長營業時間，乾杯敦南店於中秋節當天營業至凌晨2點。

(中時 )