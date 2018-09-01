亞運》台灣南波萬！大陸記者不舒服、棒球員沒關係

2018年09月01日 16:48 中時電子報 陳志祥 、 杜宜諳 ／雅加達報導 ／雅加達報導

雅加達亞運棒球賽中國大陸爭銅失敗，沒有順利突破「現狀」，主因在於「累了」，體能不足，至於中華隊第1場打贏中國大陸，看台上球迷喊出「台灣南波萬！台灣南波萬！」並不會影響球員心情，未來中國大陸與女壘一樣，目標東京奧運。

中國大陸在4強、銅牌戰兩度對戰中華隊都吞了敗仗，中國大陸教練陳坤表示，全世界的棒球都一樣，比賽要看如何發揮，中國隊在動作細節上沒打出來，至於其他的表現還不錯。

陳坤認為，亞運棒球賽球員已經拚全力了，由於賽前到了美國與獨立聯盟球隊進行100場比賽，再到雅加達，沒有休息，球員都累了。

陳坤說，這次亞運中國大陸對戰台灣、日本與韓國都沒有獲得突破（成績），但對戰台灣的第1場比賽投入了很多細節、精力，一切發揮得很好，對於高強度的比賽提高了適應。

中華隊與中國大陸第一場交手，看台上鑼鼓喧天，加油聲浪大，增添氣勢，尤其對戰中國大陸獲勝時，球迷大喊「台灣南波萬！」

有中國媒體提問對手看台啦啦隊的加油會不會對球員比賽有所干擾？陳坤表示，比賽時，看台上面的加油聲，球員經歷很多，比賽過程中的叫喊聲不會影響球員，輸球主因是球員比賽細節沒做好。

棒球重返奧運又是中國大陸發展棒球的契機，陳坤指出，前往美國獨立聯盟以賽代訓的方式還會持續，讓球員多打比賽，尋求技術上的突破；陳坤認為，中國棒球的斷層在高中生，其他層級打球的人很多，將來棒球水平會提升。

(中時電子報)