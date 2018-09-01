民進黨黨政高層：彰化縣10月下旬民調差距可拉開

2018年09月01日 17:00 中時 曾薏蘋

年底九合一選舉，民進黨高層今天表示，彰化縣的選情已逐漸回溫，民進黨基層已經整合全部完畢，選情也會開始回溫，彰化縣10月下旬民調差距可望拉開，目前民進黨已經從五五波回到小幅領先。

民進黨選對會召集人陳明文也說，彰化現在情勢穩定，兩個月前確實在突然有滑落，現在已逐漸趨於穩定，一開始，魏明谷一直在做縣長，但現在應該回來擔任選人角色，那段間，魏沒有把縣長的心境跟角色，轉成候選人，所以大家不斷討論，瞭解情況，慢慢就幫魏明谷，讓他知道，縣政工作也要做，政治工作也要做，所以魏明谷就把縣政工作及資源慢慢轉換，讓大家能感受到。

黨政高層分析，彰化縣當初民調滑落，是因為縣長沒做選舉準備，相對對手一直在整合，當時差距是在表態率偏低，現在積極後，8月初也回到五五波，8月底滿意度已到五成五，領先在誤差值範圍，以看到趨勢，如何保持趨勢跟溫度，縣長已經意識到選戰啟動腳步很重要。

黨政高層說，這兩個月下來已經逐漸上軌道，預計10月下旬差距可以拉開，逐漸回溫；至於這場首場不是刻意安排在彰化，原本要在台東登場，但因為有其他行程，結果對調，也讓決戰中台灣概念產生，但是這場是變成首場確實是意外。

黨政高層表示，對手是在3月是舉行縣長初選，民進黨沒初選，基層啟動溫度不一樣，接下來了解後就對症下藥，如讓所有鄉鎮市長、議員開始啟動，各地看板跟縣長合體，也完全掛出來，還有縣政成績整理，讓選民感受得到，集中這幾項，還有托育、長照、綠能、產業及交通建設上；目前23萬人的彰化市是小贏、12萬人的員林市領先、和美市有9萬8千人口，民調在誤差範圍內的小輸。

黨政高層強調，鹿港民調還落後，因為對手打在地牌，民進黨優勢是非在地人爭取、照顧比照顧的人多，對手兩任立委也沒爭取什麼建設，也反前瞻，現在就看立院審查前瞻二期時，國民黨候選人王惠美要不要支持，這就是照妖鏡。

他說，行政院光是在彰化投資相關建設，就已經有1千2百多億元，相信未來彰化會有很大進步。

(中時 )