罹罕見病女大生 克服病魔出國追夢

2018年09月01日 17:06 中時 賴佑維

桃園家扶中心1日頒發大專獎助學金給洪曜昇（左）、林慈欣（右）和桃園家扶社工（中）開心合影留念。（賴佑維攝）

桃園家扶中心1日在中壢天晟醫院國際會議廳舉辦107年度大專獎助學金頒獎典禮，獲獎的淡江大學西班牙語文學系林慈欣曾在學測前罹患「再生不良性貧血」，因此錯過學測，經過哥哥捐贈得以進行造血幹細胞移植，重新找回健康的身體，她鼓勵大家正向的看待人生，找回夢想。

林慈欣說，4歲的時候爸爸生意失敗導致生病無法工作，母親辛苦的從事勞力工作，勉強支撐家中的經濟，自己和哥哥從小就努力爭取獎學金貼補工作。但高三學測前20多天，林慈欣卻被診斷出罹患罕見疾病「再生不良性貧血」，需每星期接受輸血以維持生命，還因為住院而錯過了學測。

她說，雖然有病魔糾纏，但仍繼續努力參加指考，並同時對抗病魔，隨後在哥哥的捐贈之下，接受了造血幹細胞移植，找回健康的身體。雖然經歷了病魔的考驗，然慈欣還是很正向的看待人生，也一直不放棄追逐自己的夢想，還即將到西班牙當1年交換學生。

活動由私立李紹陽文理語文短期補習班、磐采股份有限公司、京懋建設贊助經費，天成醫療社團法人天晟醫院及桃園市中壢區新街國民小學無償租借活動場地，而本屆共有169位學生獲頒大專獎助學金，博士班學生1位、研究所學生15位、今年剛考上大學的新鮮人36位，獎學金共計發放3380000元。京懋建設執行長范秉豐，也以自身成長奮鬥故事鼓勵弱勢家庭學生面對任何考驗，努力往夢想邁進。

(中時 )